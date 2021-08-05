Власти «зачищают улицу». Нацкорпус об обысках у членов Азовского движения в Харькове

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Ольга Чародий
Украинская власть начала активную борьбу с украинскими патриотами. Обыски, которые сегодня СБУ провела в Харькове у членов Азовского движения, и статьи, которые им инкриминируют, носят выраженный заказной характер. Об этом говорится в заявлении "Национального корпуса".
Азовское движение (фото из открытых источников)
Как отмечается, все члены Азовского движения, у которых сегодня прошли
обыски — это ветераны российско-украинской войны, общественные активисты.
Нацкорпус призывает все проукраинские силы поддержать защитников Украины,
которых преследует власть. Завтра, 6 августа в 10:00, в Шевченковском районном
суде Киева состоится заседание по избранию меры пресечения патриотам из
Харькова.
Напомним, глава государства Владимир Зеленсикй уволил трех заместителей председателя СБУ Ивана Баканова, начальника одного департамента и главы СБУ в Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Руслан Баранецкий уволен с поста первого заместителя главы СБУ и больше не возглавляет Антитеррористический центр в Службе. На его должность назначен бывший заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко. Также президент уволил Василия Малюка с поста заместителя главы СБУ-начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
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