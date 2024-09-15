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Сильные наводнения в Польше и Чехии: поезда в Украину отменены

15 сентября Европу накрыла непогода

сегодня, 12:45
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Лиля Воробьева

Из-за сильных наводнений в Польше и Чехии временно отменен ряд железнодорожных рейсов, в том числе следующих в Украину. Об этом сообщила "Укрзализныця" (УЗ).

Сильные наводнения в Польше и Чехии: поезда в Украину отменены

Сильные наводнения в Польше и Чехии (фото из открытых источников)

Согласно информации, два поезда из Праги — в Чоп и в Перемышль — остаются на территории Чехии и не успевают на стыковочные рейсы в Украину. "Укрзализныця" заявила о готовности принять пассажиров с билетами на сегодняшние рейсы на любой другой поезд по аналогичному направлению в течение следующих суток, при наличии свободных мест, без необходимости обмена билетов.

Компания также посоветовала пассажирам, следующим в Чехию, связаться с местными операторами железной дороги, чтобы уточнить расписание следующих рейсов. Поскольку существует высокая вероятность задержек, пассажирам могут понадобиться планы ночлега в местах пересадки.

Ненастье охватило Европу 15 сентября. В частности, в Австрии зафиксированы неожиданные снегопады в нижней Австрии, что вынудило объявить чрезвычайное положение. В других регионах страны также наблюдаются наводнения, и местные власти готовятся к возможным последствиям стихийного бедствия. Польша тоже пострадала от стихии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинские поезда будут отправляться с вокзалов под музыку . В условиях, когда каждый аспект повседневной жизни приобретает особое значение, Укрзализныця вносит свой вклад в культурное обогащение путешествий, предлагая не только транспортные услуги, но и эстетическое удовольствие. Это стало возможным благодаря инициативе отправления и прибытия фирменных поездов под сопровождение музыки, приобретающей символическое значение в контексте конкретного маршрута или города.



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Источник: https://t.me/UkrzalInfo/6097
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