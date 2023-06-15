Сильные ливни и похолодание: в какие регионы завтра придет непогода

В предпоследний, рабочий день недели, 16 июня, погода в нашей стране будет отличаться пестротой и разнообразием. Будем наблюдать так называемый разброс температур, и в некоторых украинских регионах будут сильные осадки. Об этом предупреждает сограждан синоптик Наталья Диденко.

Летняя гроза (фото из открытых источников)

По ее прогнозу, в регионы Запада в пятницу, 16 июня, придет неожиданное похолодание, столбик термометра будет показывать только +17 + 22 градуса. При этом, в соседних Хмельницкой и Тернопольской областях температура будет выше, +20 +24 градуса. Совершенно другой контраст на Юге нашей страны. Там, в южных областях будет царить жара, столбик термометра будет плюсовать +24 +29 градусов. Так же, в восточных регионах воздух будет прогреваться до +22 +25 градусов. Уже в северных регионах части и на центральных территориях прогнозируется температура от +23 до +27 градусов.

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"Дожди с грозами и кое-где даже сильные ливни 16 июня пройдут в западных областях Украины! Собравшиеся в горы туристы — обратите внимание!" – заранее предупреждает отдыхающих Наталья Диденко.

Еще синоптикиня прогнозирует также местами локальные осадки, которые, по ее словам, возможны на востоке и в Приазовье. В остальных украинских регионах – сухая погода с солнечными прояснениями.

"В Киеве в пятницу осадков не ожидается, день будет теплым, до +25 +27 градусов", – говорит известный синоптик.

Как прогнозирует другой синоптик Игорь Кибальчич, до окончания текущей недели в областях нашей страны время от времени будет дождь, но на изменение температуры эти дожди не будут существенно влиять. Как свидетельствует его прогноз, в дневные часы в западных и местами восточных регионах будут идти кратковременные дожди, при этом в западные регионы придет непогода — местами ожидают грозы, град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

Днем столбик термометра будет показывать +25 +30°С, в восточных областях — около +20°С.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Жара не будет: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине летом.