Сильное землетрясение в Тибете: есть жертвы, разрушенные тысячи домов

7 января в Тибете произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8, эпицентр которого находился в районе Тингри, недалеко от города Шигаце. По данным Геологической службы США (USGS), сила подземных толчков достигла 7,1 балла.

Землетрясение в Тибете. Фото: tsemdo.thar

Землетрясение разрушило и повредило более тысячи зданий. В пострадавшем регионе, где проживает около 6,9 тысячи человек, начата масштабная спасательная операция. В ней задействовано более 500 спасателей, военных, четыре вертолета и беспилотники.

По данным китайских СМИ, от землетрясения погибли по меньшей мере 53 человека, еще 62 получили ранения.

"Это очень отдаленные села в горных районах, до которых трудно добраться, и эти трудности усугубятся тем фактом, что сейчас зима очень холодно и не очень близко к любому большому городу", — сообщают местные СМИ.

Толчки ощущались не только в Тибете, но и в соседних странах. В столице Непала, Катманду и индийском штате Бихар люди в панике покидали свои дома. В Непале сообщений о серьезных повреждениях пока нет, однако события напомнили о катастрофическом землетрясении 2015 года, которое унесло жизни почти 9000 человек.

Тибет расположен в зоне столкновения Индийской и Евразийской тектонических плит, образующих Гималайский хребет. Эта геологическая активность часто приводит к землетрясениям. Мощное землетрясение, подобно нынешнему, является естественным явлением, однако его последствия усугубляются из-за слабой инфраструктуры в регионе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о наиболее смертоносных землетрясениях в истории человечества.

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