Сильное землетрясение на юге Европы. Пострадали несколько стран

9 ноября утром на юге Европы, вблизи Италии, произошло мощное землетрясение. Толчки почувствовали жители нескольких стран. Информации о пострадавших пока нет, но поступают сообщения о локальных повреждениях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на организацию, занимающуюся землетрясениями EMSC.



Землетрясение в Европе. Фото: из открытых источников

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра EMSC землетрясение произошло в 7:07 у побережья Италии между городами Римини и Анкона. Сила землетрясения составила 5,7 балла, а глубина эпицентра расположена в глубине 10 км.

Кроме Италии, землетрясение почувствовали жители Ватикана, Сан-Марино, Словении, Хорватии, Боснии и Герцоговины. Местные СМИ пишут, что погибших от разрушений, возникших в результате толчков нет. Но сложная ситуация в итальянском городе Анкона, где эвакуировали дом престарелых, из-за опасности его обвала. Также остановлено железнодорожное движение в городе, ведь землетрясение повредило колеи.

Жители вызывают спецслужбы для проверки своих домов из-за потрескавшихся стен и возможной утечки газа. В сеть попало много фотографий из магазинов, где от землетрясения упали товары на пол и разбились.

Специалисты организации SSGEOS, занимающейся прогнозированием сильных землетрясений, предупреждают, что утреннее землетрясение вблизи Италии может являться началом масштабной катастрофы в последующие дни в некоторых частях Европы или Африки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обнаружили большой астероид, который может навредить нашей планете. Астрономы относят его к категории "убийца планет".

Также "Комментарии" писали о резкой реакции Владимира Зеленского на вопросы итальянского журналиста.

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