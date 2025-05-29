Швейцарская деревня почти полностью исчезла с лица земли после обвала ледника (ВИДЕО)



















28 мая лавина камней и льда похоронила швейцарское село Блаттен. Обвал был вызван отколом огромного куска ледника, который сошел на населенный пункт, жители которого были эвакуированы ранее.

В Швейцарии сдвиг ледника уничтожил деревню Блаттен

Поселок Блаттен был эвакуирован 19 мая, когда геологи обнаружили критический риск схождения лавины. У около 300 жителей населенного пункта было несколько минут, чтобы забрать свои вещи и покинуть свои дома. Благодаря заблаговременной эвакуации удалось избежать массовых жертв, однако один человек до сих пор считается пропавшим без вести.

На видео из дронов видна равнина из грязи, обломков и камней, где раньше стояли дома. Деревья, крыши и обломки стен разбросаны по краю оползня, который стал следствием таяния горных ледников.

"На этот момент я могу сказать, что около 90% села накрыло или разрушило, так что это крупная катастрофа, которая произошла здесь, в Блаттене", – сказал руководитель службы безопасности Стефан Ганцер.

Местные власти сообщили, что экстренные службы перекрыли дорогу в село, поскольку район остается опасным для пребывания.

Последствия смещения ледника в Швейцарии

Гляциологи, которые годами следят за таянием ледников предупреждают, что некоторые альпийские города и села могут оказаться под угрозой. Блаттен далеко первый поселок, который эвакуировали.

Жителей села Бриенц на востоке Швейцарии были эвакуированы два года назад, когда горный склон над их населенным пунктом начал сдвигаться. С того времени им разрешали возвращаться только на короткие периоды. В 2017 году вблизи села Бондо произошел наибольший оползень за 100 лет, в результате которого погибли восемь туристов и были разрушены многие дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что снежная лавина в Индии накрыла более 50 человек.

Также "Комментарии" писали, что в Антарктиде тает ледник "Судного дня".