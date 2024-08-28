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Шутки закончились: представители ТЦК будут открывать огонь на поражение

В случае угрозы жизни сотрудники ТЦК откроют огонь на поражение.

сегодня, 14:40
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Slava Kot

Волынский областной ТЦК сообщил, что в случае угрозы жизни военнослужащих работники территориального центра комплектования могут открыть огонь на поражение. В ТЦК это заявление сделали после нападения на пост охраны Луцкого ОМТЦК во время которого был ранен старший солдат.

Шутки закончились: представители ТЦК будут открывать огонь на поражение

Представители ТЦК откроют огонь на поражение. Фото из открытых источников

27 августа во время комендантского часа произошло вооруженное нападение на пост охраны Луцкого ОМТЦК и СП. Солдаты охраны открыли ответный огонь, однако преступнику удалось скрыться. В заявлении территориального центра комплектования указано, что на посту охраны находились люди с боевым опытом, которые были переведены в учреждения после ранений. По их словам, "от россиян мы могли ждать чего угодно, но от своих...".

"Теперь поговорим серьезно. ТЦК – это режимный объект. В случае угрозы жизни военнослужащих – они будут открывать огонь на поражение", – отметили в ТЦК.

Волынский военкомат предупредил, что работники ТЦК могут при необходимости открывать огонь на поражение.

"Все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы уже ищут вчерашних стрелков. И будьте уверены — найдут. К личному составу всех ТЦК доложено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение. Шутки закончились", — сообщили в ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СБУ задержали агента ФСБ, бросившего "коктейль Молотова" в здание ТЦК.

Также "Комментарии" писали о заявлении премьер-министра, который сообщил, что Украина вводит новый принцип "Воюй или работай".



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