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Главная Новости Общество происшествия "Штурм" Умани: появилось видео, как хасидов с чемоданами встречает разъяренная толпа
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"Штурм" Умани: появилось видео, как хасидов с чемоданами встречает разъяренная толпа

Несколько хасидов с чемоданами хотели пробраться в район паломничества в Умани

сегодня, 11:31
Автор:

Елена Волкова

Сегодня ночью в Умани произошли столкновения местных жителей с хасидами, которые прибыли в Украину для празднования еврейского Нового года. Невзирая на то, что наша власть запретила все мероприятия в связи с коронавирусом, хасиды продолжают приезжать в город, буквально прорываясь через толпу недовольных уманчан. Видео “штурма” города выложил в Facebook депутат Уманского райсовета Сергей Алексеев.

Согласно записи, несколько иностранцев с чемоданами хотели пробраться в район паломничества на улице Пушкина. Однако им пытались помешать жители Умани. На месте, где произошел скандал, работала полиция. 

"Штурм" Умани: появилось видео, как хасидов с чемоданами встречает разъяренная толпа

Напомним, мэр Умани Александр Цебрий провел ночь под зданием Офиса президента Владимира Зеленского. Чиновник лежал на земле в спальном мешке, который взял с собой. Одиночную акцию протеста Цебрий устроил в связи с тем, что, невзирая на коронавирус, власть разрешила приехать в Умань паломникам-хасидам на иудейский Новый год - Рош Ха-Шан.

В итоге, чиновники запретили массовое паломничество хасидов, однако те, невзирая ни на что, продолжают прилетать в Украину и ехать в Умань.


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