"Штурм" Умани: появилось видео, как хасидов с чемоданами встречает разъяренная толпа

Сегодня ночью в Умани произошли столкновения местных жителей с хасидами, которые прибыли в Украину для празднования еврейского Нового года. Невзирая на то, что наша власть запретила все мероприятия в связи с коронавирусом, хасиды продолжают приезжать в город, буквально прорываясь через толпу недовольных уманчан. Видео “штурма” города выложил в Facebook депутат Уманского райсовета Сергей Алексеев.

Согласно записи, несколько иностранцев с чемоданами хотели пробраться в район паломничества на улице Пушкина. Однако им пытались помешать жители Умани. На месте, где произошел скандал, работала полиция.

Напомним, мэр Умани Александр Цебрий провел ночь под зданием Офиса президента Владимира Зеленского. Чиновник лежал на земле в спальном мешке, который взял с собой. Одиночную акцию протеста Цебрий устроил в связи с тем, что, невзирая на коронавирус, власть разрешила приехать в Умань паломникам-хасидам на иудейский Новый год - Рош Ха-Шан.

В итоге, чиновники запретили массовое паломничество хасидов, однако те, невзирая ни на что, продолжают прилетать в Украину и ехать в Умань.

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