Штрафы от 3 до 30 тыс. грн грозят украинцам: за какие нарушения наказывают

С началом осени граждане чаще стали нарушать действующее законодательство. В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины предостерегли от опрометчивых шагов и предупредили о наказаниях, сообщает портал "Комментарии".



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В министерстве отметили, что увеличилось количество сжигания сухой травы, листьев и веток. Это несет очень большую угрозу, как для здоровья человека, так и окружающей среды. К тому же, за такие действия предусмотрены штрафы.

“Даже небольшое возгорание на собственном дворе может перекинуться на траву, а оттуда – на леса и торфяники. Через несколько десятков секунд могут вспыхнуть целые гектары и ситуация может выйти из-под контроля”, — предупредили в министерстве.

Также следует помнить, что обжиг сухой растительности вызывает респираторные заболевания у людей.

За сжигание сухой травы и листьев предусмотрен штраф от 3 060 до 6 120 грн.

Если сжигание происходило на территории природно-заповедного фонда, то штраф за это составляет 6 120 до 12 240 грн (для должностных лиц – от 21 420 до 30 600 грн).

Если во время пожара в результате сжигания травы или листьев погибли люди, за это грозит от двух до пяти лет заключения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине будут введены новые штрафы для водителей. Их могут ввести для автовладельцев, которые пользуются транспортными средствами, создающими чрезмерный шум. Согласно законопроекту №9564, за нарушение шумовых норм водителям грозят значительные штрафы, которые могут достигать 34 000 гривен.

Узнать подробнее о предлагаемых изменениях в законодательстве можно по ссылке.



