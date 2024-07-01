Штормы в Европе: жертвы в Швейцарии, Франции, Италии и Австрии

На прошлой неделе Швейцарию, Францию, Австрию и Италию поразили сильные штормы, которые привели к большим разрушениям и гибели людей. По информации агентства The Watchers, в результате стихийных бедствий погибло не менее семи человек.

Штормы в Европе

Штормы принесли с собой обильные осадки, местами до 27 мм в час, что продолжалось два-три часа. Это вызвало мощные потоки воды, грязи и мусора, которые сошли с гор и вызвали наводнения и оползни.

Особенно сильно от непогоды пострадали Швейцария и северо-восток Франции. В Швейцарии четыре человека погибли, еще один пропал без вести. По словам полиции, в долине реки Рона ночью прошел сильный дождь, который вызвал ливневые паводки. Вода вышла из берегов, затопив дороги и железную дорогу. Один из погибших был найден в отеле, предположительно, его смерть наступила из-за внезапного подъема воды.

Во Франции три человека погибли в результате оползня и других инцидентов, включая падение дерева на автомобиль, в котором находились три пожилых человека.

В Италии также произошли наводнения, грозы и оползни, которые затронули различные северные регионы страны.

Специалисты предупреждают, что подобные экстремальные погодные условия могут стать более частыми из-за изменения климата. Они призывают к усиленным мерам по предотвращению бедствий и защите населения.

Ранее “Комментарии” писали, что жители Европы стали свидетелями необычного явления – по всему континенту появились серебристые облака. Эти облака, известные также как "электрические голубые облака", наблюдали в Дании, Австрии, Германии, Нидерландах, Англии, Польше, Словакии и Бельгии.