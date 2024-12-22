Шокирующий случай в Швеции: в прямом эфире застрелили популярного рэпера

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Slava Kot
20 декабря в оживленном центре шведского города Норчеппинг произошло ужасное событие — популярный рэппер GABORO (настоящее имя Нинос Хури) был застрелен в прямом эфире. Инцидент произошел на многоэтажной автостоянке около 20:00 вечера, а видео убийства попало в интернет.
В Швеции убили рэпера GABORO
На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как нападающий начал вести стрим, когда заметил GABORO на парковке. Когда рэпер приблизился к автомобилю, преступник произвел несколько выстрелов, что заставило Хури бежать с парковки. Однако нападающий продолжил стрелять в спину артисту. После падения певца мужчина подошел и застрелил GABORO. Полиция отреагировала на инцидент, указывая, что видео убийства стало частью доказательной базы.
Однако 24-летний Нинос Хури был известен не только как перспективный артист, но и из-за своего криминального прошлого. У него были проблемы с законом, связанные с наркотиками, а также слухи о связях с местными преступными группировками. Это вызывает предположение, что нападение могло быть целенаправленным актом мести или частью гангстерских разборок.
Это не первый случай, когда шведские музыканты становятся жертвами насилия. В июне этого года в Гетеборге при подобных обстоятельствах был застрелен 26-летний рэпер К. Гамбино (Карар Рамадан). А в 2021 году в Стокгольме погиб рэпер Эйнар из-за конфликта между бандами.
Количество преступлений, связанных со сведением счетов между группировками, в Швеции постоянно растет. Вероятно, это связано с рынком незаконных наркотиков и борьбе за территории, которые становятся основной причиной волны насилия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о шокирующем случае в Боснии, где мужчина в прямом эфире застрелил бывшую жену.
Также "Комментарии" писали о чемпионе мира, который признал свою вину по делу о смерти жены.
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