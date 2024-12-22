Шокирующий случай в Швеции: в прямом эфире застрелили популярного рэпера

20 декабря в оживленном центре шведского города Норчеппинг произошло ужасное событие — популярный рэппер GABORO (настоящее имя Нинос Хури) был застрелен в прямом эфире. Инцидент произошел на многоэтажной автостоянке около 20:00 вечера, а видео убийства попало в интернет.

В Швеции убили рэпера GABORO

На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как нападающий начал вести стрим, когда заметил GABORO на парковке. Когда рэпер приблизился к автомобилю, преступник произвел несколько выстрелов, что заставило Хури бежать с парковки. Однако нападающий продолжил стрелять в спину артисту. После падения певца мужчина подошел и застрелил GABORO. Полиция отреагировала на инцидент, указывая, что видео убийства стало частью доказательной базы.

"Полиция продолжает очень интенсивно работать над делом, которое квалифицируется как убийство", — сообщили правоохранительные органы.

Однако 24-летний Нинос Хури был известен не только как перспективный артист, но и из-за своего криминального прошлого. У него были проблемы с законом, связанные с наркотиками, а также слухи о связях с местными преступными группировками. Это вызывает предположение, что нападение могло быть целенаправленным актом мести или частью гангстерских разборок.

"У него была неприятная сторона. Но он менял ситуацию, сосредотачиваясь больше на своей музыке", — сообщают местные СМИ.

Это не первый случай, когда шведские музыканты становятся жертвами насилия. В июне этого года в Гетеборге при подобных обстоятельствах был застрелен 26-летний рэпер К. Гамбино (Карар Рамадан). А в 2021 году в Стокгольме погиб рэпер Эйнар из-за конфликта между бандами.

Количество преступлений, связанных со сведением счетов между группировками, в Швеции постоянно растет. Вероятно, это связано с рынком незаконных наркотиков и борьбе за территории, которые становятся основной причиной волны насилия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о шокирующем случае в Боснии, где мужчина в прямом эфире застрелил бывшую жену.

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