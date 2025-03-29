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Шокирующие данные о новом количестве жертв из-за землетрясения в Мьянме

Более 1500 человек пострадали

сегодня, 07:48
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Кравцев Сергей

Количество погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме достигло 694 человек, еще 1 670 получили ранения. Об этом сообщает AFP, со ссылкой на местные власти.

Шокирующие данные о новом количестве жертв из-за землетрясения в Мьянме

Землетрясение в Мьянме. Фото из открытых источников

Отметим, в Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. В результате обрушения 30-этажного недостроенного здания в Бангкоке погибли по меньшей мере три человека, а десятки оказались под завалами. В Мандалае количество жертв составило 13, более 200 человек получили ранения.

Землетрясение произошло не так далеко от Мандалая, второго по величине города Мьянмы с населением более миллиона человек, около 12:50 по местному времени. Геологическая служба США зафиксировала афтершок магнитудой 6,4 спустя 12 минут после основного толчка. Дрожь также ощущали в Бангкоке и китайской провинции Юньнань.                                                      

В Бангкоке обрушилось недостроенное 30-этажное здание, что привело к гибели одного человека и более 50 раненых. По информации Национального института экстренной медицины Таиланда, десятки человек могут оставаться под завалами.

Премьер-министр Таиланда Паэтонгтарн Чинават объявила чрезвычайное положение в столице. Губернатор Бангкока сообщил, что в городе зафиксированы многочисленные повреждения построек, но точный масштаб разрушений еще уточняется.

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