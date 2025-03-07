В Украине зарегистрировали землетрясение: где испытывали толчки

6 марта в Тернопольской области было зарегистрировано землетрясение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию сейсмического мониторинга Главного центра специального контроля.

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Так отмечается, что 06.03.2025 г. в 18:27:34 зарегистрировано землетрясение в Тернопольской области. Координаты 49,56 с.ш. 25,92 в.д. Магнитуда землетрясения составляла 2,6 (по шкале Рихтера), расчетная интенсивность в источнике – 2 балла.

Отмечается, что землетрясения такой интенсивности регистрируются сейсмическими приборами. Чувствовать могут отдельные люди, находящиеся в состоянии полного покоя на верхних этажах многоэтажек.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Тернопольской области, во время массированной атаки страны-агрессора на Украину, есть "прилеты" на критическом промышленном объекте. В регионе возможны ограничения газоснабжения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает глава Тернопольской областной государственной администрации (ОДА) Вячеслав Негода.

"В результате ночной вражеской атаки на Тернопольскую область прилеты ракет к критическому промышленному объекту. Могут быть ограничения с подачей газа", — пишет Негода.

Глава Тернопольской области добавляет, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражескую ракету. В результате обстрела жертв нет.

Соответствующие службы ликвидируют последствия атаки, а гражданским необходимо находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.