Шестилетняя девочка спасла семью от пожара: что произошло

В Великобритании, в городке Северный Йоркшир, шестилетняя девочка стала героиней, спасши свою семью от огня, охватившего их дом. Инцидент произошел 4 апреля, когда маленькая Оливия Паттерсон заметила пожар, играя на улице со своей подругой. Это оказалось решающим моментом, что помогло спасти жизнь ее матери и двум младшим братьям и сестрам.

Шестилетняя девочка спасает семью от пожара

Семья Паттерсонов в то время находилась у себя дома, несмотря на отсутствие автомобиля на подъездной дороге, что ввело в заблуждение соседей, не подозревавших об их присутствии в доме. Пожар вспыхнул в соседнем доме и быстро опрокинулся на верхний этаж дома Паттерсонов, где располагались три спальни.





Реагируя мгновенно, Оливия побежала в свой дом и обнаружила, что ее 29-летняя мама Лора спит на диване вместе с ее младшим братом Джоэлом-Джеймсом и сестрой Тиффани. Благодаря своевременному предупреждению Оливии, вся семья смогла своевременно эвакуироваться и спаслась от огня.

После инцидента семья была вынуждена остановиться в доме Airbnb, поскольку огонь уничтожил почти все их вещи, включая подарки на день рождения. Местная община собрала помощь для семьи, жертвуя кровати, постельное белье и полотенца, чтобы поддержать их в это тяжелое время.

"Им удалось достать несколько детских вещей, но все остальное исчезло, включая подарки на день рождения", — говорит бабушка. "Люди жертвовали кровати, постельное белье, полотенца – все, что им было нужно. Оно должно было получить другой дом от государства, но это все мелочи, так что это только для того, чтобы помочь ему восстановить все".

Известно, что причиной пожара могло стать неисправное телефонное зарядное устройство, подтверждающее необходимость осторожности при пользовании электроприборами. Следствие по точным обстоятельствам пожара продолжается, но этот инцидент уже стал примером мужества и ловкости маленькой героини, которая смогла сохранить жизнь своих близких.