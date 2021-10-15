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Сгорели заживо: в Закарпатской области легковушка столкнулась с эвакуатором - погибли четыре человека (ФОТО)

Водителя эвакуатора госпитализировали с внутричерепной травмой и переломом черепа

15 октября 2021, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева

Ужасная автотроща имела место в Закарпатской области, на автомагистрали, ведущей из Мукачево до Чопа. Там ночью легковой автомобиль налетел на эвакуатор и вспыхнул. В авто было четверо пассажиров, они погибли. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Закарпатской области.

Сгорели заживо: в Закарпатской области легковушка столкнулась с эвакуатором - погибли четыре человека (ФОТО)

На Закарпатье произошла жуткая ДТП (фото Нацполиция)

Смертельная авария произошла под утро в населенном пункте Большие Лучки.

Водитель скоростной иномарки налетел на эвакуатор, что пытался вывезти другое авто, которое на этом же месте, но несколько часов раньше чуть не сбило электрическую опору.

Иномарка начала гореть, огонь погасили работники спасательной службы. В салоне были работник службы патрульной полиции Закарпатской области, представитель Чопского пограничного отряда и две девушки, которым было 17 и 18 лет. Все жертвы ДТП жили в городе Чоп.

Живым после этой ужасной автотрощи остался лишь 44-летний водитель эвакуатора, но он получил тяжелую внутричерепную травму и перелом черепа. Его отвезли в ближайшую больницу.

На место ДТП выехала специальная оперативная группа полиции и представители группы быстрого реагирования.

Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Это — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек.

Правоохранители уже определили несколько экспертиз, с помощью которых скорее выяснят все обстоятельства этого столкновения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Закарпатской области семья попала в смертельное ДТП .


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Источник: https://zk.npu.gov.ua/news/porushennya-pravil-dorozhnogo-ruxu/za-faktom-avariji-na-mukachivshhini-v-yakij-zaginuli-chetvero-lyudej-slidchi-policziji-vidkrili-kriminalne-provadzhennya/
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