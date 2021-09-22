Сергей Шефир отреагировал на свое нападение

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Антон Рудак
Причиной нападения на Сергея Шефира был не он лично, а команда президента. Об этом сообщил сам Сергей Шефир во время своего брифинга в Министерстве внутренних дел.
Сергей Шефир на брифинге, фото "Вечерний Киев"
Помощник президента говорит, что не занимался ничем таким, за что его можно было бы убить.
Далее он рассказал, что прямо на дороге встретил скорую, в которую посадили пострадавшего водителя. Версии, услышанные по телевидению, называет "идиотскими". Говорит, что никаких конфликтов в команде президента нет.
Помощник президента говорит, что скорее всего, теперь его заставят пользоваться охраной, потому что он фактически выполняет роль советника главы государства.
Ранее портал "Комментарии" проанализировал, что происходит вокруг покушения на Сергея Шефира. Политолог Виктор Таран подчеркивает, что пока мало информации, чтобы делать однозначные выводы. Но, с его точки зрения, существует пять базовых сценариев, которые должны рассматривать следствие и общество. Идет межвидовая борьба между "слугами народа". И Шефира хотели не убить, а лишь запугать. Мол, отойди от Зеленского, пока не поздно. Сигнал не Шефиру, а Зеленскому. Вокруг тебя есть враги, которые хотят убить. Отвлечения внимания от "вагнергейта". Попытка закрутить гайки в Украине по российскому сценарию.
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