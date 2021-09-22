Сергей Шефир отреагировал на свое нападение

Причиной нападения на Сергея Шефира был не он лично, а команда президента. Об этом сообщил сам Сергей Шефир во время своего брифинга в Министерстве внутренних дел.

Сергей Шефир на брифинге, фото "Вечерний Киев"

Помощник президента говорит, что не занимался ничем таким, за что его можно было бы убить.

"Не понимаю причин. Понимаю, что ехали. Вдруг раздались выстрелы, ранили водителя. Водитель — молодец, поехал дальше. Ясно, что мы ускорились незначительно. Было страшно. Я тут же набрал полицию, министра МВД. Правоохранительные органы отреагировали оперативно", — говорит Сергей Шефир.

Далее он рассказал, что прямо на дороге встретил скорую, в которую посадили пострадавшего водителя. Версии, услышанные по телевидению, называет "идиотскими". Говорит, что никаких конфликтов в команде президента нет.

"Я не могу связать это с тем, над чем я работаю. Ибо последние дни я работаю над съемками студии" Квартал 95 ". Никаких дел, которые вызвали агрессию, я не вел", — заявил Сергей Шефир.

Помощник президента говорит, что скорее всего, теперь его заставят пользоваться охраной, потому что он фактически выполняет роль советника главы государства.

Ранее портал "Комментарии" проанализировал, что происходит вокруг покушения на Сергея Шефира. Политолог Виктор Таран подчеркивает, что пока мало информации, чтобы делать однозначные выводы. Но, с его точки зрения, существует пять базовых сценариев, которые должны рассматривать следствие и общество. Идет межвидовая борьба между "слугами народа". И Шефира хотели не убить, а лишь запугать. Мол, отойди от Зеленского, пока не поздно. Сигнал не Шефиру, а Зеленскому. Вокруг тебя есть враги, которые хотят убить. Отвлечения внимания от "вагнергейта". Попытка закрутить гайки в Украине по российскому сценарию.

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