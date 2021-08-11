Съемки возле Софии Киевской на скоростных авто с alyona alyona обернулись криминалом

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Ольга Чародий
В историческом центре Киева, возле Софии Киевской 10 августа
проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности,
два авто дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны. Поэтому люди,
которые проходили мимо, находились в опасности, поскольку специальных
ограждений установлено не было.
София Киевская - фото из открытых источников
Кроме того, покрытие на Софийской площади было значительно
загрязнено следами автомобильных колес — вокруг памятника Богдану Хмельницкому
и на площади появилась огромная черная от шин восьмерка.
Наибольшей популярности она снискала, как первая в стране женщина, исполняющая композиции в стиле рэп. Видео-отчет о собственном участии в дрифте Алена Савраненко (настоящее имя исполнительницы — ред.) выложила в личном Instagram-блоге. Однако вскоре, после получения множества негативных отзывов даже от постоянных поклонников, видео из сториз певица решила удалить. Это не помешало копиям распространиться по многим отечественным новостным пабликам и сайтам.
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