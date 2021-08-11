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Главная Новости Общество происшествия Съемки возле Софии Киевской на скоростных авто с alyona alyona обернулись криминалом
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Съемки возле Софии Киевской на скоростных авто с alyona alyona обернулись криминалом

Городская власть не давала никаких разрешений на организацию и проведение этих съемок

сегодня, 00:04
Автор:

Ольга Чародий

В историческом центре Киева, возле Софии Киевской 10 августа проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, два авто дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны. Поэтому люди, которые проходили мимо, находились в опасности, поскольку специальных ограждений установлено не было.

Съемки возле Софии Киевской на скоростных авто с alyona alyona обернулись криминалом

София Киевская - фото из открытых источников

Кроме того, покрытие на Софийской площади было значительно загрязнено следами автомобильных колес — вокруг памятника Богдану Хмельницкому и на площади появилась огромная черная от шин восьмерка.

 Городская власть не давала никаких разрешений на организацию и проведение этих съемок. С балансодержателем территории съемки также не были согласованы. В то же время гендиректор заповедника "София Киевская" Неля Куковальская сообщила изданию PavlovskyNews, что никто не давал разрешения на проведение съемок с дрифтом на Софийской площади. 

Напомним, одним из самых обсуждаемых событий вторника, 10 августа, в Украине стало проведение скандального и, судя по всему, несанкционированного скоростного дрифта в центре Киева. Как оказалось позднее, одной из непосредственных участниц импровизированных перегонов была известная украинская певица Alyona Alyona.

Наибольшей популярности она снискала, как первая в стране женщина, исполняющая композиции в стиле рэп. Видео-отчет о собственном участии в дрифте Алена Савраненко (настоящее имя исполнительницы — ред.) выложила в личном Instagram-блоге. Однако вскоре, после получения множества негативных отзывов даже от постоянных поклонников, видео из сториз певица решила удалить. Это не помешало копиям распространиться по многим отечественным новостным пабликам и сайтам.



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Источник: https://tsn.ua/r
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