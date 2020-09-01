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Главная Новости Общество происшествия Семья Захарова определилась, что делать с деньгами от Ефремова
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Семья Захарова определилась, что делать с деньгами от Ефремова

Родственники Сергея Захарова решили вернуть деньги артисту

сегодня, 15:37
Автор:

Владимир Лавский

Родственники Сергея Захарова отправили назад деньги, которые им перевел  Михаил Ефремов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. 

По данным источника, об этом рассказал адвокат потерпевших. Речь идет о 200 тысячах, актер перевел их сыновьям, брату и вдове Захаровой. По словам адвоката, вдова потеряла сознание, когда увидела, от кого пришли деньги. Она, брат и младший сын отправили их обратно.

Семья Захарова определилась, что делать с деньгами от Ефремова

Старший сын погибшего от компенсации отказываться не стал и только уменьшил сумму иска на те же 200 тысяч рублей — с 7,5 миллиона до 7,3. Остальные родственники от денег отказались, предъявив символический иск на сумму 1 рубль.

Как ранее сообщали "Комментарии", известный российский артист Михаил Ефремов во время судебного процесса вновь дал показания о нашумевшей аварии со своим участием, которая повлекла смерть водителя "ГАЗели" Сергея Захарова.

"У меня не было желания садиться за руль своего автомобиля и уезжать, когда вышел из одного из питейных заведений. Возможно, свидетели меня с кем-то путают. Да, я был в том пабе, но, может, это был другой день?", - сказал Ефремов.



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