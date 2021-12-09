Семь миротворцев ООН погибли в Мали: что произошло

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Карина Ожерельева
В среду, 8 декабря, в центре Мали в результате взрыва погибли семь миротворцев Организации Объединенных Наций и трое получили серьезные ранения, сообщает миссия ООН в Twitter.
Флаг Организации Объединенных Наций – Reuters
Конвой логистики попал в самодельное взрывное устройство между городами Дуэнца и Севаре, районом, где действуют группировки, связанные с Аль-Каидой и Исламским государством. В среду, 8 декабря, ни одна группировка не взяла на себя ответственность.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осуждает нападение на конвой, заявил спикер Стефан Дюжаррик.
Мали, одна из самых больших и беднейших стран Африки, борется с исламистским восстанием, процветавшим, несмотря на девятилетние усилия международных сил во главе с бывшим колониальным государством Францией победить его.
Миротворческая миссия ООН, известная как MINUSMA, развернула более 13 000 военных для сдерживания насилия на севере и в центре страны.
С 2013 года в нем зафиксировано более 230 смертей, что делает эту миссию самой смертоносной из более чем десятка миротворческих миссий ООН.
Как сообщали ранее "Комментарии", в здание ООН пришел мужчина с дробовиком и потребовал передать документы. Известно, что полицейские три часа пытались поговорить с разговаривавшим с собой мужчиной, а после попыток поговорить начал угрожать самоубийством. Задержанный американец родом из Флориды ранее к уголовной ответственности не привлекался.
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