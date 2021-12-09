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Семь миротворцев ООН погибли в Мали: что произошло

Еще трое получили серьезные ранения

сегодня, 11:54
Автор:

Карина Ожерельева
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В среду, 8 декабря, в центре Мали в результате взрыва погибли семь миротворцев Организации Объединенных Наций и трое получили серьезные ранения, сообщает миссия ООН в Twitter.

Семь миротворцев ООН погибли в Мали: что произошло

Флаг Организации Объединенных Наций – Reuters

Конвой логистики попал в самодельное взрывное устройство между городами Дуэнца и Севаре, районом, где действуют группировки, связанные с Аль-Каидой и Исламским государством. В среду, 8 декабря, ни одна группировка не взяла на себя ответственность.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осуждает нападение на конвой, заявил спикер Стефан Дюжаррик.

"Он призывает власти Мали прилагать усилия для установления лиц, совершивших эти нападения, чтобы их можно было быстро привлечь к ответственности", — сказал Дюжаррик.

Мали, одна из самых больших и беднейших стран Африки, борется с исламистским восстанием, процветавшим, несмотря на девятилетние усилия международных сил во главе с бывшим колониальным государством Францией победить его.

Миротворческая миссия ООН, известная как MINUSMA, развернула более 13 000 военных для сдерживания насилия на севере и в центре страны.

С 2013 года в нем зафиксировано более 230 смертей, что делает эту миссию самой смертоносной из более чем десятка миротворческих миссий ООН.

Как сообщали ранее "Комментарии", в здание ООН пришел мужчина с дробовиком и потребовал передать документы. Известно, что полицейские три часа пытались поговорить с разговаривавшим с собой мужчиной, а после попыток поговорить начал угрожать самоубийством. Задержанный американец родом из Флориды ранее к уголовной ответственности не привлекался.


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Источник: https://www.reuters.com/world/africa/seven-un-peacekeepers-killed-central-mali-explosion-2021-12-08/
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