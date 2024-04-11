Селфи на отдыхе убило популярную российскую блоггершу

Российская блоггерша и популярный косметолог Инесса Поленко уехала на отдых в самопровозглашенную республику Абхазия, находящуюся на территории Грузии и погибла при попытке сфотографировать себя на скале. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российская блоггерша Инесса Поленко. Фото из открытых источников

Россиянка приехала в туристический город Гагра, где поднялась на смотровую площадку с которой открывался вид на Черное море. Несмотря на запрет, 39-летняя Инесса Поленко перелезла через забор, чтобы сделать красивые селфи для социальных сетей, однако споткнулась и упала со скалы с высоты более 50 метров.

На место инцидента приехала скорая помощь, которая доставила женщину в местную больницу. Несмотря на попытки спасти российскую блоггершу, она погибла в реанимационном отделении.

Инесса Поленко в социальных сетях часто публиковала фотографии со своими путешествиями из Египта, Дубай и оккупированного Крыма. Сама же блоггерша жила в курортном городе Сочи, где занималась предоставлением косметических услуг. Ее постоянными клиентами были другие блоггеры и российские звезды.

Отметим, что с 2008 года австралийские ученые исследуют случаи травм или смертей из-за селфи. По их данным, за это время произошло более 400 подобных случаев, которые преимущественно случаются с молодыми женщинами во время отдыха.

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