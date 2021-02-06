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Сегодня поезда задерживаются на два часа: в «Укрзализныце» назвали причину

Несколько поездов в южном направлении сегодня курсируют с задержкой

сегодня, 10:39
Автор:

Татьяна Веремеева

Сегодня все поезда, которые курсируют в южном направлении, курсируют с задержкой в 2-3 часа. Об этом сообщает пресс-служба ГП "Укрзализныця".

Сегодня поезда задерживаются на два часа: в «Укрзализныце» назвали причину

Речь идет о таких пассажирских поездах:

- поезд №116 Бердянск – Киев отправился с задержкой 2 ч 5 мин.;
— поезд №38 Запорожье – Киев отправился со станции Пятихатки ст. с задержкой 1 ч 55 мин.;
— поезд №12 Киев – Новоалексеевка отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа.;
— поезд №92 Одесса  – Константиновка отправился со станции Верховцево с задержкой на 2 ч 30 мин.

Причиной задержки поездов стало схождение восьми грузовых вагонов на станции Воскобойня прошлой ночью. Сейчас железнодорожники расследуют причины происшествия и обещают, что в ближайшее время поезда будут курсировать по привычному графику.

Напомним, "Укрзализныця" вскоре планирует запуск двух скоростных двухэтажных поездов Skoda после их ремонта. Ремонт поездов будет делать производитель — Skoda Transportation Group. А базовая подготовка к ремонту будет проводиться на ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод". То есть, на собственном предприятии "Укрзализныци". Это поможет уменьшить затраты. В компании считают, что целесообразней провести некоторые ремонтные работы в Украине. Например, те, которые не требуют специализированной экспертизы Skoda как производителя.

Ранее "Комментарии" писали, что с марта 2021 года "Укрзализныця" будет повышать цены на железнодорожные билеты. При этом подорожание будет происходить постепенно и продлится до декабря. Повышение будет происходить каждый месяц на 2%.


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