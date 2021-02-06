Сегодня поезда задерживаются на два часа: в «Укрзализныце» назвали причину

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Татьяна Веремеева
Сегодня все поезда, которые курсируют в южном направлении, курсируют с
задержкой в 2-3 часа. Об этом сообщает пресс-служба ГП "Укрзализныця".
Речь идет о таких пассажирских поездах:
- поезд №116 Бердянск – Киев отправился с задержкой 2 ч 5 мин.;
— поезд №38 Запорожье – Киев отправился со станции Пятихатки ст. с задержкой 1 ч 55 мин.;
— поезд №12 Киев – Новоалексеевка отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа.;
— поезд №92 Одесса – Константиновка отправился со станции Верховцево с задержкой на 2 ч 30 мин.
Причиной задержки поездов стало схождение восьми грузовых вагонов на
станции Воскобойня прошлой ночью. Сейчас железнодорожники расследуют причины
происшествия и обещают, что в ближайшее время поезда будут курсировать по
привычному графику.
Напомним, "Укрзализныця" вскоре планирует запуск двух
скоростных двухэтажных поездов Skoda после их ремонта. Ремонт поездов будет
делать производитель — Skoda Transportation Group. А базовая подготовка к
ремонту будет проводиться на ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод". То
есть, на собственном предприятии "Укрзализныци". Это поможет уменьшить затраты.
В компании считают, что целесообразней провести некоторые ремонтные работы в
Украине. Например, те, которые не требуют специализированной экспертизы Skoda
как производителя.
Ранее "Комментарии" писали, что с марта 2021 года "Укрзализныця" будет повышать цены на железнодорожные билеты. При этом подорожание будет происходить постепенно и продлится до декабря. Повышение будет происходить каждый месяц на 2%.
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