СБУ завершила расследование "дела Семенченко"

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении девяти человек, среди которых и бывший нардеп Семен Семенченко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Семенченко, фото из открытых источников

Производство велось по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, это создание незаконных вооруженных формирований, террористический акт, незаконное обращение с оружием и нарушение передачи товаров, подлежащих экспортному контролю. Все обвиняемые имеют различные уголовные производства и степени причастности к совершенным правонарушениям.

В начале 2021 СБУ разоблачила и прекратила деятельность так называемой "Частной военной компании". В ведомстве сообщают, что ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений. По данным следствия, организаторами незаконной ЧВК были бывший депутат Украины Семен Семенченко и "внештатный агент НАБУ" Евгений Шевченко.

Ранее портал "Комментарии" анализировал, к чему может привести разоблачения СБУ незаконной ЧВК. Народный депутат Украины VIII созыва, соучредитель БФ "Помощь батальона "Донбасс" Наталья Веселова уверяет: "О том, что такая ЧВК была создана, стало известно еще в 2018 году. Наверное, знала об этом СБУ. Но тогда никаких действий не предпринимала". По ее мнению, то, что взялись за Семенченко и Шевченко сейчас, возможно, связано с тем, что США ввели санкции против Коломойского и вообще активизировали деятельность в искоренении многих пагубных явлений в Украине. Какую активность демонстрируют и наша власть. У эксперта Международного института демократий, экс-командира 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгения Дикого эта новость вызывает очень много вопросов. "Реально была ЧВК? Из сообщения не следует, чем деятельность описанных СБУ "охранных структур" Семенченко-Шевченко отличается от деятельности любой другой частной охранной фирмы".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!