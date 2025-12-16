Следователи Службы безопасности собрали новые безоговорочные доказательства подозреваемого в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

СБУ разыскала пистолет киллера, из которого убили Андрея Парубия

Как установило расследование, именно этот фигурант выполнил заказ российских спецслужб на ликвидацию нардепа. Для совершения преступления киллер использовал пистолет Макарова, который правоохранители разыскали в ходе расследования резонансного преступления.

Это огнестрельное оружие с глушителем находилось в тайнике, который злоумышленник обустроил после убийства Парубия.

По результатам экспертиз установлено, что именно из этого пистолета произошел смертельный выстрел в народного депутата. Также на оружии обнаружены следы ДНК киллера.

Кроме этого, в ходе следственно-оперативных действий получена видеозапись, на которой киллер обустраивает схрон с пистолетом в лесной местности и "отчитывается" об этом своему куратору из России.

По предварительным данным, найденное оружие в дальнейшем планировалось использовать для совершения других заказных убийств на территории Украины.

Напомним, что после убийства Парубия киллер пытался скрыться за границу, но был задержан СБУ и Нацполицией в Хмельницкой области, откуда планировал нелегально попасть в соседнюю страну.

Тогда следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ️ ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной деятельностью);

▪ ч . 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Также в ходе расследования установлено, что фигурант оправдывал вооруженную агрессию России и отрицал военные преступления оккупантов, в частности, в период временной оккупации Бучи.

На основании новых улик следователи СБУ дополнительно сообщили ему о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Расследование проводили сотрудники СБУ во Львовской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

