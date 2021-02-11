СБУ разоблачила схему-обмана в медицинских вузах Киева: преступники сдавали экзамены вместо студентов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мошенническую группировку, которую организовал бывший проректор одного из столичных медицинских вузов. К незаконной деятельности он привлек нескольких экс-коллег и выпускников, передает пресс-служба правоохранительного ведомства.

СБУ разоблачила схему-обмана в медицинских вузах Киева - фото из открытых источников

По данным следствия, мошенник обещал студентам-медикам успешное прохождение лицензированных обязательных университетских экзаменов "КРОК". При этом бывший проректор прикрывался хорошими знакомствами в Министерстве здравоохранения и "Центре тестирования".

В СБУ сообщили, что злоумышленники во главе с экс-проректором сдавали тестирования вместо студентов, вклеивая свои фотографии в паспорта заказчиков, и от их имени сдавали экзамены. Стоимость услуг стартовала от 3 тысяч долларов, при этом исполнители получали 500 долларов, а организатор распоряжался остальной суммой.

Правоохранители зафиксировали восемь случаев реализации данной мошеннической схемы, а всего за время ее существования установлено более 60 фактов незаконного получения сертификатов об успешном прохождении экзаменов.

Сотрудники правоохранительных ведомств провели обыски в помещениях фигурантов дела, а также на местах, где студенты сдавали тестирование. Сейчас следствие решается вопрос об объявлении о подозрении четверым участникам мошеннической группировки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сотрудники службы безопасности Украины объявили о подозрении бывшему главе Правления одного из коммерческих банков страны. Топ-менеджер подозревается в растрате миллионных средств вкладчиков банка.

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