СБУ разоблачила предприятие, которое работает на так называемую "ЛНР"

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Антон Рудак
Служба безопасности Украины заблокировала масштабную схему финансирования самопровозглашенной "ЛНР", сообщают в ведомстве.
СБУ, фото с открытых источников
Злоумышленники заплатили оккупационной администрации почти 19 млн российских рублей. Следователи СБУ установили, что предприятие, которое занимается продуктами питания было зарегистрировано в Луганске. В 2015 году его перерегистрировали в "ЛНР" и дальше начали работать на оккупантов.
В производстве фигурирует "заместитель министра промышленности и торговли ЛНР", директор и еще несколько работников предприятия.
В начале оккупации завод временно прекратил свою работу. Чтобы восстановить производство, топ-менеджмент начал завозить оборудование из подконтрольной Киеву территории Украины. Для сделок злоумышленники использовали схему "прерванного транзита". То есть, товары поставлялись из Украины покупателям в Прибалтике, а оттуда их перепродавали в Закавказье. Груз проезжал по территории России и его завозили на оккупированную территорию Донбасса.
Сейчас следователи проводят досудебное расследование. Следствие проводили по процессуальному руководству Луганской областной прокуратуры.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему СБУ внедрила санкции против семьи Шариев. В ведомстве заявили, они разграничивают свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины.
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