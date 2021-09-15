СБУ разоблачила предприятие, которое работает на так называемую "ЛНР"

Служба безопасности Украины заблокировала масштабную схему финансирования самопровозглашенной "ЛНР", сообщают в ведомстве.

СБУ, фото с открытых источников

Злоумышленники заплатили оккупационной администрации почти 19 млн российских рублей. Следователи СБУ установили, что предприятие, которое занимается продуктами питания было зарегистрировано в Луганске. В 2015 году его перерегистрировали в "ЛНР" и дальше начали работать на оккупантов.

В производстве фигурирует "заместитель министра промышленности и торговли ЛНР", директор и еще несколько работников предприятия.

В начале оккупации завод временно прекратил свою работу. Чтобы восстановить производство, топ-менеджмент начал завозить оборудование из подконтрольной Киеву территории Украины. Для сделок злоумышленники использовали схему "прерванного транзита". То есть, товары поставлялись из Украины покупателям в Прибалтике, а оттуда их перепродавали в Закавказье. Груз проезжал по территории России и его завозили на оккупированную территорию Донбасса.

"Оперативники и следователи СБУ установили, что завод действовал 2,5 года, и за это время предприятие пополнило бюджет оккупантов налогами на сумму около 19 млн российских рублей. Служба безопасности Украины сообщила четырем организаторам схемы о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка установленного Конституцией Украины, совершенного организованной группой лиц и в крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Они объявлены в розыск ", — сообщают в СБУ.

Сейчас следователи проводят досудебное расследование. Следствие проводили по процессуальному руководству Луганской областной прокуратуры.

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