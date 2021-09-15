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СБУ разоблачила предприятие, которое работает на так называемую "ЛНР"

Злоумышленники заплатили в бюджет самопровозглашенной республики 19 млн российских рублей

сегодня, 17:17
Автор:

Антон Рудак

Служба безопасности Украины заблокировала масштабную схему финансирования самопровозглашенной "ЛНР", сообщают в ведомстве.

СБУ разоблачила предприятие, которое работает на так называемую "ЛНР"

СБУ, фото с открытых источников

Злоумышленники заплатили оккупационной администрации почти 19 млн российских рублей. Следователи СБУ установили, что предприятие, которое занимается продуктами питания было зарегистрировано в Луганске. В 2015 году его перерегистрировали в "ЛНР" и дальше начали работать на оккупантов.

В производстве фигурирует "заместитель министра промышленности и торговли ЛНР", директор и еще несколько работников предприятия.

В начале оккупации завод временно прекратил свою работу. Чтобы восстановить производство, топ-менеджмент начал завозить оборудование из подконтрольной Киеву территории Украины. Для сделок злоумышленники использовали схему "прерванного транзита". То есть, товары поставлялись из Украины покупателям в Прибалтике, а оттуда их перепродавали в Закавказье. Груз проезжал по территории России и его завозили на оккупированную территорию Донбасса.

"Оперативники и следователи СБУ установили, что завод действовал 2,5 года, и за это время предприятие пополнило бюджет оккупантов налогами на сумму около 19 млн российских рублей. Служба безопасности Украины сообщила четырем организаторам схемы о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка установленного Конституцией Украины, совершенного организованной группой лиц и в крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Они объявлены в розыск ", — сообщают в СБУ.

Сейчас следователи проводят досудебное расследование. Следствие проводили по процессуальному руководству Луганской областной прокуратуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему СБУ внедрила санкции против семьи Шариев. В ведомстве заявили, они разграничивают свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-shche-odne-pidpryiemstvo-yake-finansuie-okupatsiinu-vladu-v-lnr
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