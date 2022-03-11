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СБУ перехватило разговор оккупантов, у которых была задача "взять" Киев

Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта с женой, где он рассказал о неудачной попытке "взятия" Киева

сегодня, 13:00
Автор:

Светлана Шкурупий
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Российские военных деморализованы и признают свои огромные потери в войне, которую начали на территории Украины. СБУ перехватила разговор одного из оккупантов, который рассказал жене о провальной попытке "взятия" Киева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

СБУ перехватило разговор оккупантов, у которых была задача "взять" Киев

Оккупант рассказал жене о попытке "взять" Киев (фото из открытых источников)

Российские солдаты признаются, что хотят лишь уцелеть и навсегда выехать из Украины. Такой вывод можно сделать из разговора захватчика, перехваченного СБУ, у которого было задание захватить столицу через Бородянку.

Оккупант рассказал, что у них осталось мало людей, но ходят радостные новости о том, что они скоро вернутся в Беларусь, куда приедет подкрепление и техника. Он выразил надежду, что скоро их отправят домой, потому что из его части очень много раненных солдат.

Жена спросила, осталась ли у подразделения мужчины техника, на что он отвечает: "Чуть-чуть". Также оккупант отметил, что им привозили еду 2-3 дня назад, но украинские военные взорвали половину их продовольственных запасов.

К слову, по свидетельствам российских военнопленных, они надеялись взять Киев за несколько дней, но попытки оказались провальными, и противник потерял много техники и живой силы.

 

Напомним, что идет 16-й день войны Украины с Российской Федерацией, и противник продолжает нести огромные потери. ВСУ защищают нашу страну и уничтожают оккупантов. За период войны армия России потеряла сотни единиц техники и более 12 тысяч солдат.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинские военные с помощью управляемой противотанковой ракеты превратили танк оккупантов в груду металлолома. В сети появилось впечатляющее видео.


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