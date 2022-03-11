СБУ перехватило разговор оккупантов, у которых была задача "взять" Киев

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Светлана Шкурупий
Российские
военных деморализованы и признают свои огромные потери в войне, которую начали
на территории Украины. СБУ перехватила разговор одного из оккупантов, который
рассказал жене о провальной попытке "взятия" Киева. Об этом сообщили
в пресс-службе ведомства.
Оккупант рассказал жене о попытке "взять" Киев (фото из открытых источников)
Российские
солдаты признаются, что хотят лишь уцелеть и навсегда выехать из Украины. Такой
вывод можно сделать из разговора захватчика, перехваченного СБУ, у которого
было задание захватить столицу через Бородянку.
Оккупант
рассказал, что у них осталось мало людей, но ходят радостные новости о том, что
они скоро вернутся в Беларусь, куда приедет подкрепление и техника. Он выразил
надежду, что скоро их отправят домой, потому что из его части очень много
раненных солдат.
Жена
спросила, осталась ли у подразделения мужчины техника, на что он отвечает:
"Чуть-чуть". Также оккупант отметил, что им привозили еду 2-3 дня
назад, но украинские военные взорвали половину их продовольственных запасов.
К слову, по свидетельствам российских военнопленных, они надеялись взять Киев за несколько дней, но попытки оказались провальными, и противник потерял много техники и живой силы.
Напомним,
что идет 16-й день войны Украины с Российской Федерацией, и противник продолжает нести огромные потери. ВСУ защищают нашу страну и уничтожают
оккупантов. За период войны армия России потеряла сотни единиц техники и более
12 тысяч солдат.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что украинские военные с помощью
управляемой противотанковой ракеты превратили танк оккупантов в груду
металлолома. В сети появилось впечатляющее видео.
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