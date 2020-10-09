Сбой программы или новая цель: по России ударили ракетой

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Елена Волкова
На территории России — в горах в районе села Чираг Дагестана — упала ракета. К счастью, обошлось без жертв. Но есть версии, что ее из зенитно-ракетного комплекса выпустила одна из сторон конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает портал "Будни Кавказа".
Согласно данным издания, местные жители, которых испугало падение ракеты, ощутили взрыв и подземный толчок от него, увидели обломки боеприпаса и воронку в земле диаметром около 20 метров. Предположительно, что эту ракету по территории РФ выпустили по ошибке: дескать, мог произойти сбой программы в устройстве и ракета избрала неверную цель поражения. Впрочем, это село в Дагестане находится довольно далеко от границы с Азербайджаном и зоны конфликта.
Напомним, российская певица Юлия Чичерина попала под обстрел на территории Нагорного Карабаха. Ее автомобиль оказался под ударом по дороге от Еревана к Степанакерту (Ханкенди). Об этом звезда рассказала в своем Telegram.
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