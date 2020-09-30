Азербайджан назвал число погибших мирных жителей в Нагорном Карабахе

Число погибших мирных жителей в Нагорном Карабахе выросло до 14 человек. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана, ссылаясь на собственные данные.

Госпитализированы 46 человек, уточнили в ведомстве.

Вместе с тем пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Ваграм Погосян обвинил азербайджанских военных в обстреле города Мартакерт. В результате действий противника погибли три местных жителя, есть раненые, добавил он.

Вооруженные бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября.

Как ранее сообщали "Комментарии", танковые бои в Нагорном Карабахе попали на видео.

Так в Минобороны Армении опубликовали кадры танкового сражения. Пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян утверждает, что армянская армия смогла уничтожить десять единиц бронетанковой техники. Якобы произошло все во время наступления азербайджанских войск. Отпор дала артиллерия. Вместе с тем Азербайджан утверждает, что именно они дают отпор войскам Армении и сейчас уничтожают танки противника с помощью турецких беспилотников Bayaraktar.





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