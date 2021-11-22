Сбил монахиню и протянул ее труп 7 километров: новые подробности страшного ДТП во Львове

В городе Львов судебное учреждение определило меру пресечения водителю маршрутного такси, которое в минувшую субботу, 20 ноября на пересечении проспекта Свободы и улицы Дорошенко совершило наезд на монахиню и тянуло ее тело 7 километров. Об этом сообщает Нацполиция Львовского региона.

Мужчина может попасть за решетку на 8 лет (фото из открытых источников)

После смертельного наезда водитель буса скрылся с места трагедии и ездил по городу. Тело 48-летней монахини прохожие увидели на городской остановке этого маршрута на улице Дж. Вашингтона.

В этот понедельник, 22 ноября городское судебное учреждение избрало обвиняемому меру пресечения. 47-летний водитель будет находиться в СИЗО.

По обнародованной полицией информации, представители следственного отдела, расследующие преступления в транспортной сфере Нацполиции Львовщины, проинформировали его о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Оно квалифицируется по ч.2 ст. 286 УК. Это нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. За санкцией этой статьи предусмотрено наказание – немалое тюремное заключение сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львове Виктор Ющенко ездил по улицам города под хмельком . Не экспрезидент, а житель Львова Виктор Ющенко изрядно под хмельком мчался по улицам города, пока не попался местным стражам порядка. К счастью, водитель-пивоха никого не убил и не покалечил. Зато он в 17 раз превысил норму употребления алкоголя и по приговору Шевченковского районного суда вынужден будет уплатить 34 тысячи гривен штрафа, как наказание за то, что сел за пьяный руль.

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