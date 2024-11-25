Самолет DHL упал на дом в Вильнюсе: детали ужасающей авиакатастрофы

Утром 25 ноября в столице Литвы, Вильнюсе произошла авиакатастрофа. Грузовой самолет компании DHL, выполнявший рейс из Лейпцига, упал на двухэтажный жилой дом. Инцидент произошел в 5:31 утра, сообщает литовское издание Delfi.

Самолет DHL упал на здание в Вильнюсе. Фото из открытых источников

На борту самолета находились четверо членов экипажа: два пилота и двое работников. По словам представителей Департамента пожарной безопасности и спасения Литвы, один человек погиб.

"Да, у нас одна подтвержденная смерть. Двое членов экипажа достали с признаками жизни, ищем еще одного", — заявил руководитель пожарной безопасности Ренатас Пожела.

На месте крушения работают семь пожарных автомобилей. Дом, на который упал самолет, состоял из четырех квартир, где проживало три семьи. Всего эвакуированы 12 человек, пострадавших нет.

Во время пресс-конференции генеральный комиссар полиции Литвы Арунас Паулаускас предположил, что катастрофа могла быть следствием террористического акта.

"Наверное, ее никогда нельзя исключать. Это одна из версий, которая должна быть изучена, проверена. Впереди предстоит долгая работа. Думаю, что на обзор места происшествия, сбор доказательств, сбор предметов может уйти целая неделю. Эти ответы будут нескоро", – сказал комиссар.

The Wall Street Journal, ссылаясь на западные разведки, сообщало о двух взрывах в логистических центрах компании DHL в Лейпциге и Бирмингеме в июле этого года. Расследование установило, что взрывы были частью тайной операции, организованной российской разведкой. Ее целью было повреждение пассажирских и грузовых самолетов через опасные посылки. Бомбы маскировали под электромассажеры с легковоспламеняющимися веществами. Имеет ли это связь с катастрофой в Вильнюсе, пока неизвестно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об ужасной авиакатастрофе во Франции, где разбилось два истребителя.

Также "Комментарии" писали об Урсуле фон дер Ляен, спасшей жизнь пассажиру на борту самолета.