logo

BTC/USD

38579.04

ETH/USD

2773.48

LTC/USD

110.92

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Самая длинная за всю историю молния попала в книгу рекордов: какая ее длина
commentss НОВОСТИ Все новости

Самая длинная за всю историю молния попала в книгу рекордов: какая ее длина

Американская молния протяженностью 768 км попала в книгу рекордов

сегодня, 15:45
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Одна молния, проскочившая через три штата США, признана самой длинной за всю историю. Такое заявление сделало во вторник, 1 февраля, метеорологическое агентство ООН. Об этом сообщает Reuters.

Самая длинная за всю историю молния попала в книгу рекордов: какая ее длина

Молния - фото из открытых источников

В апреле 2020 года редкий горизонтальный разряд низкой скорости, названный мегавспышкой, охватил 768 километров (477 миль) между облаками в Техасе и Миссисипи. Его обнаружили ученые с помощью спутниковых технологий, и его расстояние, побившее предыдущий рекорд на 60 км, подтверждено Комитетом Всемирной метеорологической организации.

"Это путешествие по воздуху (самолету) заняло бы пару часов, а в этом случае расстояние было преодолено за считанные секунды", — сказала спикер ВМО Клер Нуллис.

Другая мегавспышка, произошедшая над Уругваем и Аргентиной в июне 2020 года, также установила новый рекорд, как самая продолжительная – 17,1 секунды, сообщила ВМО.

Хотя эти две недавно внесенные в каталог мегавспышки никогда не касались земли, они служат напоминанием об опасности погодного явления, убивающего сотни людей в год.

"Мы повторяем наше сообщение: когда гремит гром, когда вы видите молнию – заходите в помещение. Не ищите убежища в пляжной хижине, не стойте под деревом", – сказал Нуллис.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Индонезии мужчина выжил после удара молнии. Как стало известно, инцидент произошел в столице Индонезии, городе Джакарта. На территории машиностроительного предприятия к 35-летнему охраннику попала молния во время дождя. В этот момент мужчина шел с зонтиком по открытой местности. После удара потерпевший упал на землю и уже не смог стать самостоятельно, вероятно потеряв сознание.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/us-lightning-bolt-leaps-into-record-books-768-km-long-2022-02-01/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!