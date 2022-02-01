Самая длинная за всю историю молния попала в книгу рекордов: какая ее длина

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Карина Ожерельева
Одна молния, проскочившая через три штата США, признана самой длинной за всю историю. Такое заявление сделало во вторник, 1 февраля, метеорологическое агентство ООН. Об этом сообщает Reuters.
Молния - фото из открытых источников
В апреле 2020 года редкий горизонтальный разряд низкой скорости, названный мегавспышкой, охватил 768 километров (477 миль) между облаками в Техасе и Миссисипи. Его обнаружили ученые с помощью спутниковых технологий, и его расстояние, побившее предыдущий рекорд на 60 км, подтверждено Комитетом Всемирной метеорологической организации.
Другая мегавспышка, произошедшая над Уругваем и Аргентиной в июне 2020 года, также установила новый рекорд, как самая продолжительная – 17,1 секунды, сообщила ВМО.
Хотя эти две недавно внесенные в каталог мегавспышки никогда не касались земли, они служат напоминанием об опасности погодного явления, убивающего сотни людей в год.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Индонезии мужчина выжил после удара молнии. Как стало известно, инцидент произошел в столице Индонезии, городе Джакарта. На территории машиностроительного предприятия к 35-летнему охраннику попала молния во время дождя. В этот момент мужчина шел с зонтиком по открытой местности. После удара потерпевший упал на землю и уже не смог стать самостоятельно, вероятно потеряв сознание.
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