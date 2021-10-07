logo
Русский Українська

BTC/USD

54328.35

ETH/USD

3640.11

LTC/USD

180.54

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Садовый начал материться во время сессии городского совета (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Садовый начал материться во время сессии городского совета (ВИДЕО)

Садовый как раз выключал микрофон, но брань прозвучала

7 октября 2021, 23:10
Автор:

Лиля Воробьева

Глава Львовской городской мэрии Андрей Садовый публично употреблял нецензурную лексику. Произошло это во время совещания во Львовском городском совете. Об этом сообщает в социальных сетях работница медиа Oleksandra Gubytska.

Садовый начал материться во время сессии городского совета (ВИДЕО)

Андрей Садовый (фото из открытых источников)

Самый высокий чиновник города собирал в президиум руководителей влиятельных фракций и, забыв, что микрофон еще не выключен, публично заматерился.

Он объявил о коротком перерыве. И пригласил руководителей депутатских фракций в президиум. И здесь пошла нецензурная лексика, которую озвучил мэр.

С начала заседания, прошло всего полтора часа обсуждений.

Важно, что Андрей Садовый возглавляет город с 2006 года. На местных выборах он одержал победу над своим главным соперником от партии "Европейская  солидарность" Олегом Синюткой.  

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Андрей Садовый признался, пойдет опять в мэры . Мэр Львова Андрей Садовый решил снова попробовать свои силы в предвыборной гонке. В свой день рождения, который он отметил накануне, политик заявил, что пойдет на местные выборы 2020. Эта попытка снова сесть в кресло мэра Львова будет для Андрея Садового уже четвертой. Три предыдущие были успешными. Политик решил попробовать силы и в этот раз, хотя уже намекал на то, что может и не выйти на старт мэрской гонки. Пояснил городской голова, и почему не готов уступать свое место другому. Он уверяет, что должен сам закончить те проекты, которые были начаты во Львове раньше. Это ремонты улиц, совершенствование больницы скорой помощи, а также строительство мусороперерабатывающего завода.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/gubytska
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ