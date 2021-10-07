Садовый начал материться во время сессии городского совета (ВИДЕО)

Глава Львовской городской мэрии Андрей Садовый публично употреблял нецензурную лексику. Произошло это во время совещания во Львовском городском совете. Об этом сообщает в социальных сетях работница медиа Oleksandra Gubytska.

Андрей Садовый (фото из открытых источников)

Самый высокий чиновник города собирал в президиум руководителей влиятельных фракций и, забыв, что микрофон еще не выключен, публично заматерился.

Он объявил о коротком перерыве. И пригласил руководителей депутатских фракций в президиум. И здесь пошла нецензурная лексика, которую озвучил мэр.

С начала заседания, прошло всего полтора часа обсуждений.

Важно, что Андрей Садовый возглавляет город с 2006 года. На местных выборах он одержал победу над своим главным соперником от партии "Европейская солидарность" Олегом Синюткой.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Андрей Садовый признался, пойдет опять в мэры . Мэр Львова Андрей Садовый решил снова попробовать свои силы в предвыборной гонке. В свой день рождения, который он отметил накануне, политик заявил, что пойдет на местные выборы 2020. Эта попытка снова сесть в кресло мэра Львова будет для Андрея Садового уже четвертой. Три предыдущие были успешными. Политик решил попробовать силы и в этот раз, хотя уже намекал на то, что может и не выйти на старт мэрской гонки. Пояснил городской голова, и почему не готов уступать свое место другому. Он уверяет, что должен сам закончить те проекты, которые были начаты во Львове раньше. Это ремонты улиц, совершенствование больницы скорой помощи, а также строительство мусороперерабатывающего завода.





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