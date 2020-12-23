С Украины пытались незаконно вывезти старинный инструмент

На днях через украинскую-румынскую границу пытались незаконно перевезти скрипку, возраст которой составляет 333 года. О драгоценной находке сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Скрипка может стоить миллионы, но путешествовала в простыне. Фото: ГПСУ

Инструмент обнаружили при осмотре вещей 53-летнего гражданина Болгарии в пункте пропуска "Порубное" в Черновицкой области. Находчивый любитель классики не придумал ничего лучше, чем замотать скрипку в простыню с героями мультсериала и спрятать ее в плетеной сумке.

Интересно, что на инструменте указаны фамилия Stradivarius (Страдивари) и 1687 год изготовления. Конечно, скрипку изъяли, а в случае подтверждения оригинальности находки она будет считаться предметом высокой культурно-исторической ценности.

Во время обыска автомобиля "КИА", которым управлял болгарин, было также найдено шесть монет различного достоинства. Одна из них отчеканена в 1780 году, что может говорить о ее чрезвычайно высокой стоимости на рынке нумизматики.

Все предметы, которые иностранец пытался незаконно перевезти через границу, изъяты и отправлены на экспертизу для точного определения их ценности.

Для справки. Скрипки марки Stradivarius — инструменты, изготовленные итальянцем Антонио Страдивари. Их особенно ценят скрипачи, отмечая особое звучание. За свою жизнь мастер изготовил более 1100 скрипок, примерно половина уцелела до наших дней. Скрипки Страдивари считаются произведениями искусства и продаются на аукционах по чрезвычайно высоким ценам. Так, в 2011 году за один из инструментов итальянского мастера отдали рекордную сумму — 15,9 млн долларов.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что в зоне отчуждения пограничники задержали группу мужчин с необычным грузом.

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