С начала войны российские оккупанты обстреляли 63 больницы

С начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины от обстрелов оккупантов погибли пятеро медиков. Российские захватчики также обстреляли 63 больницы в Украине. Об этом в телеэфире сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

Медики - фото из открытых источников





"Уже 63 больницы российскими террористами обстреляны в Украине. К сожалению, за этими обстрелами мы потеряли 5 медицинских работников, более 10 тяжелораненых, которые не могут работать, и легко ранены, которые приступили к выполнению своих обязанностей", — сказал он.





По его словам, в тех регионах, где не происходят активные боевые действия ситуация с больницами, их обеспечением остается под контролем министерства.





Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российским пропагандистам также, как и российским властям придется отвечать за преступления против украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом президент заявил в своем видеообращении к украинцам. Президент отметил, ночью уже было известно о бомбардировке в Мариуполе роддома и детской больницы. И эта тема стала одной из тех, которые так любят обсуждать на российском телевидении в ток-шоу. При этом как всегда ни слова правды не прозвучало. По словам Владимира Зеленского, российским телезрителям нагло соврали, рассказав, что в больнице и роддоме в Мариуполе засели какие-то выдуманные "националисты" и по ним был нанесен удар. Зеленский отметил, что российские пропагандисты занимаются тем, что прикрывают преступления российского руководства. Но пропагандистам нужно понимать, что все равно придет время расплаты и им придется отвечать также, как и тем, кто отдает приказы сбрасывать бомбы, направлять ракеты на мирные украинские города.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!