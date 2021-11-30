Руководство НКРЭКУ насчитало себе огромные премии: в ДБР назвали сумму

Сотрудники ДБР обнаружили, что Председатель и члены Национальной комиссии, что занимаются государственным регулированием в сфере энергетики и коммунальных услуг, осуществили себе противоправное начисление премий на немалую сумму, которая составляет более 2 миллионов гривен. Об этом сообщили в ДБР.

Чиновники выписали себе огромные премии (фото из открытых источников)

Государственные должностные лица этого важного государственного органа поддержали решение о начислении себе премирующих выплат по итогам работы в 2020 году. Они, очевидно, осознавали, что идут на коррупционное нарушение, такими действиями провоцируют конфликт интересов, потому что не поставили в известность, как это предусмотрено, Нацагенство по предотвращению коррупции.

Рассмотрев направленные материалы Государственного бюро расследований, работники учреждения, занимающегося предупреждением коррупции, оформили протоколы об административных правонарушениях в отношении этих влиятельных чиновников по ч. 1, 2 ст. 172-7. Это квалифицируется как нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов национального Админкодекса.

Сейчас эти материалы о коррупции находятся на рассмотрении в судебном учреждении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Ермаку придется провести несколько дней на допросе в ДБР. Государственное бюро расследований планирует на днях вызвать главы Офиса президента Андрея Ермака на допрос по делу о "вагнеровцах". При этом в ДБР отмечают, что пока они не имеют каких-либо фактов о том, что именно Ермак причастен к срыву спецоперации по захвату воевавших на Донбассе российских боевиков. По словам Сухачева, у следствия нет никаких доказательств, подтверждающих, что спецоперацию по задержанию "вагнеровцев" не удалось реализовать именно из-за вмешательства Андрея Ермака.

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