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Руководительницу департамента Минфина сбила машина - женщина погибла

Женщина погибла от полученных травм, не совместимых с жизнью

сегодня, 21:22
Автор:

Дмитрий Симоненко

Стало известно о смерти руководительницы одного из департаментов Министерства финансов. Об этом сообщила бывшая Министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

Руководительницу департамента Минфина сбила машина - женщина погибла

Женщина рассказала о трагической гибели и.о. главы департамента политики межбюджетных отношений ведомства Елены Мачульной. Известно, что женщину сбила машина — от полученных травм, не совместимых с жизнью, она умерла.

Оксана Маркарова выражает соболезнования родным и близким в связи с безвременной гибелью Мачульной.

"Невозможно поверить, что наша Елена Мачульна так рано и трагически ушла из жизни. Опытная и ответственная специалист в Минфине, труд которой в департаменте местных бюджетов сделал возможным и децентрализацию, надлежащее финансирование местных бюджетов и гендерно-ориентированное бюджетирование; прекрасный человек и отзывчивый коллега, еще так много могла дать миру. Нам всем будет не хватать Елены", — дописывает бывшая глава Минфина.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Борисполе водитель на полной скорости сбила ребенка.



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