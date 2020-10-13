Руководительницу департамента Минфина сбила машина - женщина погибла

Язык
BTC/USD
11404.53
ETH/USD
379.22
LTC/USD
49.85
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.37
Дмитрий Симоненко
Стало известно о смерти руководительницы одного из департаментов Министерства финансов. Об этом сообщила бывшая Министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.
Женщина рассказала о трагической гибели и.о. главы департамента политики межбюджетных отношений ведомства Елены Мачульной. Известно, что женщину сбила машина — от полученных травм, не совместимых с жизнью, она умерла.
Оксана Маркарова выражает соболезнования родным и близким в связи с безвременной гибелью Мачульной.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Борисполе водитель на полной скорости сбила ребенка.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости