Российский удар по Мукачево: удалось ли по тушить пожар на третьи сутки
НОВОСТИ

Российский удар по Мукачево: удалось ли по тушить пожар на третьи сутки

Спасатели завершили тушение масштабного пожара

23 августа 2025, 11:19
Утром 23 августа стало известно, что в Мукачево наконец-то потушили пожар на американском гражданском предприятии после российского обстрела. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Российский удар по Мукачево: удалось ли по тушить пожар на третьи сутки

Спасатели завершили тушение пожара в Мукачево. Фото: из открытых источников

Как сообщалось накануне, после ракетных ударов РФ горели 7000 кв. м.

Сейчас аварийно-спасательные подразделения проводят завершающие работы, разбирают завалы и проливают конструкции для предупреждения повторных возгораний.

Для ликвидации пожара привлечены 13 спасателей и 4 единицы техники.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор нанесла ракетный удар по американскому заводу Flex в Мукачево 21 августа. Это сознательный шаг, на который Кремль пошел, чтобы помешать США и Европе, как партнерам Киева, инвестировать в украинский бизнес. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что Россия, скорее всего, нанесла удар по этому предприятию "чтобы помешать США и европейским союзникам инвестировать в Украину или открывать бизнес в Украине". ISW отмечает, что подготовка к удару длилась несколько недель. 

"Россия, вероятно, готовилась к этому удару в течение нескольких недель, накапливая беспилотники и ракеты на фоне текущих американо-российских переговоров и саммита на Аляске 15 августа", — говорится в публикации.

В канун саммита РФ проводила меньшие по масштабу атаки, чтобы позиционировать себя как добросовестного переговорщика, одновременно накапливая боеприпасы для массированных ударов после встречи.

Также издание "Комментарии" сообщало – в США прогремели взрывы: где вспыхнул масштабный пожар.




Источник: https://t.me/dsns_telegram/48333
