Российский турист пытался изнасиловать корову, но что-то пошло не так

Российский турист вызвал беспокойство у жителей провинции Сураттхани на юге Таиланда. Человек ходил обнаженным по полю и подходил к коровам. Медики считают, что россиянин хотел изнасиловать животное, но то его атаковало.



Российский турист пытался изнасиловать корову. Фото из открытых источников

После того как местные жители заметили подозрительного голого туриста, они за ним наблюдали и вызвали полицию. По их словам, россиянин сначала подошел к быку, однако развернулся к другому животному и избрал своей целью корову. Однако когда российский турист приблизился к ней, животное напало на него.

Приехавшая на место инцидента полиция спасла голого мужчину, который держал голову коровы за рога, чтобы избежать ее ударов. Туристом оказался 26-летний россиянин Евгений Кувшиников. Мужчину доставили в местную больницу для лечения ран и ссадин, которые он получил после нападения коровы.

"То, как мы его нашли, его действия позволяют предположить, что он пытался совершить что-то грязное с коровой, что он пытался заниматься с ней сексом", — рассказал местный врач.

Медики в Таиланде несут голого российского туриста после инцидента с коровой

Лейтенант полиции рассказал, что Кувшиников находится в местном отделении полиции, ведь в больнице отказались его оставить из-за ненадлежащего поведения. Правоохранители органы не обнаружили запах алкоголя у российского туриста, однако в его машине нашли марихуану и разорванный паспорт.

В полиции сообщили, что приступят к расследованию курьезного случая с российским туристом и коровой после ознакомления с инцидентом иммиграционной и туристической службы Таиланда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте на острове Бали, где пьяный российский турист разнес топором местный ресторан.

Также "Комментарии" писали о том, что в Таиланде из тела мужчины извлекли 60-сантиметрового угря. Врачи считают, что мужчина поместил его туда через свой анус.