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Российский турист пытался изнасиловать корову, но что-то пошло не так

В Таиланде произошел курьезный случай с голым российским туристом и избившей его коровой.

сегодня, 16:20
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Slava Kot

Российский турист вызвал беспокойство у жителей провинции Сураттхани на юге Таиланда. Человек ходил обнаженным по полю и подходил к коровам. Медики считают, что россиянин хотел изнасиловать животное, но то его атаковало.

Российский турист пытался изнасиловать корову, но что-то пошло не так

Российский турист пытался изнасиловать корову. Фото из открытых источников

После того как местные жители заметили подозрительного голого туриста, они за ним наблюдали и вызвали полицию. По их словам, россиянин сначала подошел к быку, однако развернулся к другому животному и избрал своей целью корову. Однако когда российский турист приблизился к ней, животное напало на него.

Приехавшая на место инцидента полиция спасла голого мужчину, который держал голову коровы за рога, чтобы избежать ее ударов. Туристом оказался 26-летний россиянин Евгений Кувшиников. Мужчину доставили в местную больницу для лечения ран и ссадин, которые он получил после нападения коровы.

"То, как мы его нашли, его действия позволяют предположить, что он пытался совершить что-то грязное с коровой, что он пытался заниматься с ней сексом", — рассказал местный врач.

Российский турист пытался изнасиловать корову, но что-то пошло не так - фото 2

Медики в Таиланде несут голого российского туриста после инцидента с коровой

Лейтенант полиции рассказал, что Кувшиников находится в местном отделении полиции, ведь в больнице отказались его оставить из-за ненадлежащего поведения. Правоохранители органы не обнаружили запах алкоголя у российского туриста, однако в его машине нашли марихуану и разорванный паспорт.

В полиции сообщили, что приступят к расследованию курьезного случая с российским туристом и коровой после ознакомления с инцидентом иммиграционной и туристической службы Таиланда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте на острове Бали, где пьяный российский турист разнес топором местный ресторан.

Также "Комментарии" писали о том, что в Таиланде из тела мужчины извлекли 60-сантиметрового угря. Врачи считают, что мужчина поместил его туда через свой анус.



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