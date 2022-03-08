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Российским оккупантам не удастся захватить Киев, потому что защитники построили надежную линию обороны: подробности

Украинские спецподразделения кошмарят захватчиков по ночам, артиллеристы метко накрывают врага

8 марта 2022, 15:35 comments1494
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинские военнослужащие построили надежную линию обороны столицы и мужественно обороняют каждый сантиметр территории Киевщины от российских агрессоров, которые так и рвутся к Киеву.

Российским оккупантам не удастся захватить Киев, потому что защитники построили надежную линию обороны: подробности

Украинские военные мужественно обороняют Киев (фото из открытых источников)

Об этом сообщил член Комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, отвечая на вопросы журналистов 24 канала.

Как отметил народный депутат, захватчики намерены обступить столицу по направлениям на северо-западе и северо-востоке и окружить полукольцом. Но защитники столицы заблаговременно позаботились о надежности нашей линии обороны.

По словам Федора Вениславского, представители украинских спецподразделений кошмарят захватчиков по ночам, не дают поспать, представители украинской артиллерии точно накрывают врага. Ситуация под контролем. Можно сказать, что видны свет, просветление и об этом быстро узнают все украинцы.

При этом, океупанты и дальше совершают военные преступления на территории Киевской области и ведут огонь, попадая в жилые дома и нанося потери среди гражданского населения. Об этом рассказал глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

В ночные часы в Макарове, Ирпене и Гостомеле на территории Бучанского района Киевщины шли бои. Агрессоры расположились вместе с техникой на территории Немишаевской общины и неподалеку от населенных пунктов Михайловка-Рубежовка и Буча.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что Российские пилоты отказываются бомбить украинские города: в чем причина? Большинство российских пилотов отказываются совершать боевые полеты и бомбить украинские города. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

 


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Источник: https://24tv.ua/mi-bachimo-svitlo-skoro-tse-vidchuyut-vsi-gromadyani-venislavskiy_n1896432https://24tv.ua/mi-bachimo-svitlo-skoro-tse-vidchuyut-vsi-gromadyani-venislavskiy_n1896432
Теги:
comments

Обсуждения

Green

8 марта 2022, 15:48

Хай попробуют зайти я их столовім ножом порешу.

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