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российским командирам "Града" сообщено о подозрении за обстрелы Харьковщины

Двое командиров 24 февраля 2022 г. предоставили приказы осуществить артиллерийские обстрелы Харьковщины

сегодня, 20:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Двум российским командирам, которые давали приказы обстреливать Харьковщину, поставлено в известность о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
Правоохранители идентифицировали оккупантов, отдавших приказ обстреливать Харьковщину. Двум командирам расчета БМ-21 "Град" ВС РФ заочно уведомлено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
"По данным следствия, двое командиров 24 февраля 2022 г. предоставили приказы осуществить артиллерийские обстрелы Харьковщины с территории Белгородской области РФ. Подчиненные военнослужащие открыли огонь по объектам критической инфраструктуры и жилым домам в пгт Казачья Лопань Харьковского района  и учебного заведения Дергачевского городского совета", – говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Харьковской области судья перешла на сторону врага. Глава Волчанского районного суда Харьковской области начала сотрудничать с оккупантами. Судья способствовала созданию так называемого судебного органа России и склоняла к сотрудничеству с оккупантами в Харьковской области. Следовательно, ей сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенном в условиях военного положения. По данным следствия, судья вступила в сговор с представителями РФ, оккупировавшими г. Волчанск Чугуевского района, и способствовала в образовании так называемого судебного органа РФ. По договоренности с оккупантами подозреваемая провела общее собрание судей и работников аппарата Волчанского районного суда Харьковской области, в ходе которого, используя свой авторитет председателя суда, склоняла присутствующих сотрудничать с представителями оккупационной администрации.

российским командирам "Града" сообщено о подозрении за обстрелы Харьковщины

Оккупанты отдавали преступные приказы (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=370125148483658&set=a.290853076410866
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