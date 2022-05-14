российским командирам "Града" сообщено о подозрении за обстрелы Харьковщины

Двум российским командирам, которые давали приказы обстреливать Харьковщину, поставлено в известность о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Правоохранители идентифицировали оккупантов, отдавших приказ обстреливать Харьковщину. Двум командирам расчета БМ-21 "Град" ВС РФ заочно уведомлено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, двое командиров 24 февраля 2022 г. предоставили приказы осуществить артиллерийские обстрелы Харьковщины с территории Белгородской области РФ. Подчиненные военнослужащие открыли огонь по объектам критической инфраструктуры и жилым домам в пгт Казачья Лопань Харьковского района и учебного заведения Дергачевского городского совета", – говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Харьковской области судья перешла на сторону врага . Глава Волчанского районного суда Харьковской области начала сотрудничать с оккупантами. Судья способствовала созданию так называемого судебного органа России и склоняла к сотрудничеству с оккупантами в Харьковской области. Следовательно, ей сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенном в условиях военного положения. По данным следствия, судья вступила в сговор с представителями РФ, оккупировавшими г. Волчанск Чугуевского района, и способствовала в образовании так называемого судебного органа РФ. По договоренности с оккупантами подозреваемая провела общее собрание судей и работников аппарата Волчанского районного суда Харьковской области, в ходе которого, используя свой авторитет председателя суда, склоняла присутствующих сотрудничать с представителями оккупационной администрации.



Оккупанты отдавали преступные приказы (фото из открытых источников)

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