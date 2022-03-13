Российские оккупанты в Николаевской области обстреляли школу: под завалами могут быть люди

Захватчики из РФ 13 марта огневыми залпами обстреляли местное учебное заведение на территории одного из населенных пунктов Николаевского региона. Под обломками завалов могут находиться местные жители.

Под завалами могут быть люди (фото из открытых источников)

Об этом пишет в Телеграмме глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Как сообщил чиновник, захватчики попали в школу, расположенную на территории одного из сел области, завалами присыпало местных жителей, в настоящее время мы их эвакуируем с опасной территории.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что оккупанты из "Градов" и "Ураганов" начали обстреливать Николаев. Российские захватчики снова стреляют по украинским городам. Они стреляют, как правило, по домам обычных людей, уничтожают объекты гражданской инфраструктуры. На днях они обстреляли Житомир. Как результат, был разрушен жилой дом, нанесены повреждения по помещению, в котором находилась котельная. Сейчас захватчики начали бомбить территорию Николаева. Российские кафиры обстреливают николаевцев из "Градов" и "Ураганов". Об этом сообщает мэр этого города Александр Сенкевич. Он проводил прямой эфир в социальных сетях и сказал, что теперь город обстреливают по направлению от Кропивницкого установками "Град" и "Ураган". Одна из версий: делают проверку на надежность наших блокпостов, готовят ли уже новое наступление. В ночное время по городу тоже будут стрелять. Глава Николаева призвал всех горожан быть внимательными, ночевать или в подвале, или, обязательно соблюдая правила "двух стен". Российские военные решили разбомбить Николаев.

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