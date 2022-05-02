logo

BTC/USD

38449.41

ETH/USD

2832.00

LTC/USD

100.38

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Российские оккупанты уничтожают скифские курганы на Херсонщине
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские оккупанты уничтожают скифские курганы на Херсонщине

Тарута заявил, что нужно не дать россиянам легализовать, украденные в Украине культурные ценности

2 мая 2022, 17:41
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:
РФ после полномасштабного вторжения продолжает уничтожать украинские города, мирных граждан и даже культурное наследие. Так, в Херсонской области оккупанты разрушают скифские курганы, обустраивая на их месте огневые позиции. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию политика Сергея Таруты.
По словам нардепа и предпринимателя, масштабы разрушений еще даже сложно представить.
"Оккупанты уничтожают скифские курганы на Херсонщине, оборудуя на их месте огневые позиции. Масштабы разрушений, которые россияне наносят украинскому историческому наследию еще даже сложно представить. Уничтожают курганы, разворовывают музеи. В марте 2017 года была принят запрет на торговлю объектами культурного наследия из Ирака и Сирии, в мире принимаются усиленные меры по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей. Уверен, что уже давно пора ставить такой же вопрос по Украине",- говорится в сообщении политика.
По мнению Сергея Таруты, есть несколько важных насущных задач.
"Имеем две неотложные задачи: 1) защитить и эвакуировать все, что можно эвакуировать; 2) не дать россиянам легализовать, украденные в Украине культурные ценности",- сказал Тарута.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кафиры обстреляли ракетами Днепропетровскую область . Утром 2 мая кафиры запустили ракеты по территории Днепропетровской области. Об этом сообщили в областной военной администрации. Обстреляли элеватор в Синельниковском районе. В результате взрыва ракеты был разрушен склад с зерном, в здании обрушилась крыша.

Российские оккупанты уничтожают скифские курганы на Херсонщине

Оккупанты уничтожают скифские курганы на Херсонщине (фото из открытых источников)


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/taruta
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!