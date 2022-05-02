Российские оккупанты уничтожают скифские курганы на Херсонщине

РФ после полномасштабного вторжения продолжает уничтожать украинские города, мирных граждан и даже культурное наследие. Так, в Херсонской области оккупанты разрушают скифские курганы, обустраивая на их месте огневые позиции. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию политика Сергея Таруты.

По словам нардепа и предпринимателя, масштабы разрушений еще даже сложно представить.

"Оккупанты уничтожают скифские курганы на Херсонщине, оборудуя на их месте огневые позиции. Масштабы разрушений, которые россияне наносят украинскому историческому наследию еще даже сложно представить. Уничтожают курганы, разворовывают музеи. В марте 2017 года была принят запрет на торговлю объектами культурного наследия из Ирака и Сирии, в мире принимаются усиленные меры по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей. Уверен, что уже давно пора ставить такой же вопрос по Украине",- говорится в сообщении политика.

По мнению Сергея Таруты, есть несколько важных насущных задач.