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Российские оккупанты похищают из Мариуполя уцелевшие аппараты ИВЛ: зачем

В больницах города было 60 аппаратов искусственной вентиляции легких

сегодня, 19:47
Автор:

Лиля Воробьева
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Оккупанты из РФ вывозят из города Мариуполь уцелевшие аппараты искусственной вентиляции легких, которые необходимы врачам при лечении тяжелобольных людей с коронавирусом. Об этом сообщили представители Мариупольского городского совета, разместив информацию в Telegram и. Они ссылаются на горожан, еще сейчас находящихся в окруженном городе.

Российские оккупанты похищают из Мариуполя уцелевшие аппараты ИВЛ: зачем

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"В течение 8 лет мы системно развивали каждую сферу Мариуполя. Особое внимание уделяли медицинскому направлению. Но мало того, что российская армия разрушила наш город и убила более 20 тысяч мариупольцев, так они еще начали обворовывать то, что уцелело. Это мародерство и военное преступление" , – прокомментировал ситуацию городской голова Вадим Бойченко.

При этом, вероятно, вспышка заболевания коронавирусом в РФ, несмотря на заявления чиновников, набирает обороты.

"Именно поэтому рашисты воруют медицинское оборудование из украинских городов, которые заранее снабдили свои больницы всем необходимым, в том числе аппаратами ИВЛ. Только в мариупольских больницах было 60 аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас именно это оборудование российские кафиры вывозят на свою территорию. Вместо того, чтобы развивать свою медицину, Россия обворовывает других", — подытожили в мэрии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Азовсталь" выдерживает около 35 авиаударов в сутки . Российские кафиры продолжают наносить авиаудары по "Азовстали". Там же, в подземных бункерах спасается около 2 тысяч мирных жителей и других. В сутки предприятие выдерживает 35 авиаударов. Защитники достают из-под завалов пострадавших. Об этом сообщил политик Сергей Тарута. Народный депутат на своей странице в сети опубликовал видео из находящегося на "Азовстале" медицинского госпиталя. По его словам, там все круги ада вместе.


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Источник: https://t.me/mariupolrada/9447
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