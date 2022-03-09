Российские оккупанты обстреляли завод в Тростянце: погибли люди

Агрессоры из России стреляли по территории бывшего завода в городе Тростянец Сумского региона. В результате неожиданной агрессии погибли трое местных граждан, в том числе, несовершеннолетний житель города. Об этом информируют в пресс-службе Тростянецкого городского совета.

От рук военных РФ снова погибли украинцы (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, во время обстрела, который совершила вражеская артиллерия предобеденной поры, нацелив удары на территорию бывшего завода "Электробытприбор", погибли трое жителей города. В их числе и несовершеннолетний горожанин Биловол Ярослав Александрович, которому еще даже не было 14 лет, личности других погибших устанавливают.

Также здесь сообщают, что под обстрелы попали и пострадали два местных жителя, их госпитализировали в местное Тростянецкое медицинское учреждение.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Энергодаре оккупанты обстреляли жилые дома. На территории, где расположен блокпост города Энергодар, продолжаются боевые действия. Идут обстрелы, вражеские снаряды попали в загоревшиеся жилые помещения. Об этом в Телеграмме информирует мэр Энергодара Дмитрий Орлов. По его словам, на территории блокпоста продолжается бой. Украинские военные мужественно противостоят врагу, делают все от них зависящее, чтобы агрессор не попал в город. Также мэр Энергодара информирует, что по предварительным данным в городе, на бульваре Каштановой и на улице Молодежной во время обстрелов потерпели разрушения несколько домов В частности, по адресу: бульвар Каштановый, 6, в многоэтажке начался пожар в квартире 7-го этажа. Спасатели уже отправились на место беды.

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