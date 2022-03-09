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Российские оккупанты обстреляли завод в Тростянце: погибли люди

В результате удара погибли три человека

9 марта 2022, 21:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Агрессоры из России стреляли по территории бывшего завода в городе Тростянец Сумского региона. В результате неожиданной агрессии погибли трое местных граждан, в том числе, несовершеннолетний житель города. Об этом информируют в пресс-службе Тростянецкого городского совета.

Российские оккупанты обстреляли завод в Тростянце: погибли люди

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По обнародованной информации, во время обстрела, который совершила вражеская артиллерия предобеденной поры, нацелив удары на территорию бывшего завода "Электробытприбор", погибли трое жителей города. В их числе и несовершеннолетний горожанин Биловол Ярослав Александрович, которому еще даже не было 14 лет, личности других погибших устанавливают.

Также здесь сообщают, что под обстрелы попали и пострадали два местных жителя, их госпитализировали в местное Тростянецкое медицинское учреждение.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Энергодаре оккупанты обстреляли жилые дома. На территории, где расположен блокпост города Энергодар, продолжаются боевые действия. Идут обстрелы, вражеские снаряды попали в загоревшиеся жилые помещения. Об этом в Телеграмме информирует мэр Энергодара Дмитрий Орлов. По его словам, на территории блокпоста продолжается бой. Украинские военные мужественно противостоят врагу, делают все от них зависящее, чтобы агрессор не попал в город. Также мэр Энергодара информирует, что по предварительным данным в городе, на бульваре Каштановой и на улице Молодежной во время обстрелов потерпели разрушения несколько домов В частности, по адресу: бульвар Каштановый, 6, в многоэтажке начался пожар в квартире 7-го этажа. Спасатели уже отправились на место беды.


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Источник: https://www.facebook.com/TrostyanetsTownCouncil/posts/3434594360115682
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