Российские оккупанты не выпускают мужчин из оккупированных районов Запорожской области

Оккупанты из России не позволяют выехать мужчинам с оккупированных ими территорий Запорожского региона. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Россия проводит скрытую мобилизацию (фото из открытых источников)

"В Запорожской области российские оккупанты запретили выезд лицам мужского пола в сторону подконтрольной украинским властям территории", — информируют представители Генштаба ВСУ.

Как здесь добавляют, во временно оккупированных районах уже зафиксирован недостаток наиболее необходимых в повседневной жизни товаров, особенно продовольствия.

По обнародованной информации военных, далее это может привести к ситуации, когда осложнится гуманитарная ситуация в регионах, где временно находятся российские захватчики.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что СБУ устанавливает поименные списки оккупантов, совершавших зверства в Киевской области. Работники Службы безопасности продолжает работу на территориях, освобожденных от российских оккупантов, устанавливая причастных к зверствам в Киевской области и тех, кто поддерживал и помогал нелюдям. Об этом сообщил спикер Службы безопасности Артем Дехтяренко. По состоянию на 7 апреля уже собрано множество свидетельств местных жителей, которым удалось выжить в аду под оккупацией. Опрошены две тысячи граждан-свидетелей, выявлено 33 коллаборанта, 15 мародеров. Работникам СБУ удалось установить поименные списки российских военных, совершавших геноцид нашего народа и преступления против мира и безопасности человечества. Работа по сбору доказательств военных преступлений российских оккупантов продолжается в более чем 20 населенных пунктах области. Собранную информацию будут приобщать к материалам уголовных производств.

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