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Российские оккупанты не выпускают мужчин из оккупированных районов Запорожской области

На временно оккупированных территориях фиксируется рост дефицита товаров первой необходимости

7 апреля 2022, 20:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Оккупанты из России не позволяют выехать мужчинам с оккупированных ими территорий Запорожского региона. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Российские оккупанты не выпускают мужчин из оккупированных районов Запорожской области

Россия проводит скрытую мобилизацию (фото из открытых источников)

"В Запорожской области российские оккупанты запретили выезд лицам мужского пола в сторону подконтрольной украинским властям территории", — информируют представители Генштаба ВСУ.

Как здесь добавляют, во временно оккупированных районах уже зафиксирован недостаток наиболее необходимых в повседневной жизни товаров, особенно продовольствия.

По обнародованной информации военных, далее это может привести к ситуации, когда осложнится гуманитарная ситуация в регионах, где временно находятся российские захватчики.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что СБУ устанавливает поименные списки оккупантов, совершавших зверства в Киевской области. Работники Службы безопасности продолжает работу на территориях, освобожденных от российских оккупантов, устанавливая причастных к зверствам в Киевской области и тех, кто поддерживал и помогал нелюдям. Об этом сообщил спикер Службы безопасности Артем Дехтяренко. По состоянию на 7 апреля уже собрано множество свидетельств местных жителей, которым удалось выжить в аду под оккупацией. Опрошены две тысячи граждан-свидетелей, выявлено 33 коллаборанта, 15 мародеров. Работникам СБУ удалось установить поименные списки российских военных, совершавших геноцид нашего народа и преступления против мира и безопасности человечества. Работа по сбору доказательств военных преступлений российских оккупантов продолжается в более чем 20 населенных пунктах области. Собранную информацию будут приобщать к материалам уголовных производств.


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