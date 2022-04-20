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Российские оккупанты не дают мирным жителям покинуть "Азовсталь"

Святослав "Калина" Паламар рассказал, что российские оккупанты не позволяют мирным жителям покинуть Мариуполь

сегодня, 22:26
Автор:

Лиля Воробьева
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По словам заместителя командира полка "Азов" Святослава "Калины" Паламаря, российские захватчики не дают мирным жителям города Мариуполь покинуть территорию предприятия "Азовсталь". Потому что оно постоянно обстреливается врагом. Об этом рассказал в своем видеообращении сам Святослав "Калина" Паламар.

Российские оккупанты не дают мирным жителям покинуть "Азовсталь"

Оккупанты снова сорвали гуманитарный коридор (фото из открытых источников)

"О гражданских на "Азовстали". Они не могут покинуть подвалы, они боятся, потому что постоянные обстрелы, несмотря на заявления РФ о соблюдении режима тишины. Безопасно покинуть территорию "Азовстали" нет возможности", — отметил представитель "Азова".

Паламар выразил свое мнение, подчеркнув, что провести эвакуацию из уничтоженного города будет возможным при условии, что РФ будет придерживаться своих обязательств. Это произойдет при условии, что к эвакуации удастся присоединить третью страну.

"Только таким образом и при поддержке третьей стороны гражданские выйдут с завода. Мы их не держим, мы просим их выпустить... Мы призываем весь цивилизованный мир приобщиться к гарантиям безопасности", — подытожил заместитель командира "Азова".

Важно, что сегодня утром обнародована информация, что Украина и Россия достигли договоренностей о гуманитарном коридоре для эвакуации с предприятия "Азовсталь". Но вечером сообщили, что захватчики нарушили свои обещания и эвакуация не состоялась.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что эвакуация из Мариуполя не состоялась. В Мариуполе российские военные 19 апреля объявили "режим тишины", чтобы обеспечить мирным жителям города выход из укрытий завода "Азовсталь", но приступили к артобстрелу зоны меткомбината.


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Источник: https://t.me/MaksymZ horin/2962
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