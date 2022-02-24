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Российские хакеры напали на официальные сайты органов власти Украины

По данным специалистов сегодня хакерские действия были направлены против Кабинета Министров Украины, Верховной Рады, МИД, СБУ и других органов

сегодня, 01:28
Автор:

Ольга Чародий
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Связанные с российскими спецслужбами хакеры атаковали сайты органов власти и объектов критической инфраструктуры. Приступы непрерывно продолжаются с 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. По данным специалистов сегодня хакерские действия были направлены против Кабинета Министров Украины, Верховной Рады, МИД, СБУ и других органов, из-за чего сайты временно не работали. Киберпреступники инициировали распространение вирусов, а также попытались проникнуть в сети частного и государственного секторов для дальнейших деструктивных действий.

Российские хакеры напали на официальные сайты органов власти Украины

Хакеры (фото из открытых источников)

"Атакователи, не скрываясь, используют для фишинговых рассылок и DDоS-атак бот-сети, которые нашими спецслужбами однозначно идентифицируются как связанные со спецслужбами страны-агрессора", — отметили в Госслужбе спецсвязи.

Учитывая это, в ведомстве порекомендовали ИТ-службам организаций всех форм собственности:

изолировать все рабочие станции и серверы, не связанные с выполнением критически важных функций;

Обновить системное и прикладное программное обеспечение рабочих систем до последней версии;

Немедленно произвести резервные копии критически важных информационных ресурсов на внешние носители.

Чтобы противостоять киберагрессии, круглые сутки работают команды субъектов обеспечения кибербезопасности, интернет-провайдеров и ИТ-команды объектов критической информационной инфраструктуры.

Напомним, на минувшей неделе хакеры начали кибератаку на министерство иностранных дел Канады, и некоторые службы все еще не работают. Такое заявление сделали чиновники в понедельник, 24 января, не раскрывая, кто, по мнению Оттавы, был ответственен. Инцидент был обнаружен в минувшую среду, 19 января, за день до того, как разведывательное агентство Канады заявило, что операторы сетей критической инфраструктуры должны усилить свою защиту от угроз, финансируемых российским государством. "Службы сейчас функционируют. Некоторый доступ к Интернету и Интернет-сервисам пока еще не восстановили. Нет никаких признаков того, что какие-либо другие правительственные ведомства пострадали", — говорится в заявлении Совета Казначейства, которое несет общую ответственность за правительственные операции.



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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=261677342810076&id=100069034355657
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