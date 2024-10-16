Россиянка оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи

Двое россиянок задержаны после инцидента с обнаруженным в туалете аэропорта Антальи младенцем. Об этом сообщает портал "Коментарии" со ссылкой на сообщение агентства DHA.

Екатерина Бурнаскина. Фото: DHA

Турецкие СМИ ранее сообщали, что уборщик обнаружил в туалете аэропорта новорожденного ребенка. Вскоре полиция задержала, предположительно, мать ребенка и еще одну гражданку россии, которые шли на паспортный контроль и якобы собирались вылететь в Москву.

Так, 28-летняя россиянка Екатерина Бурнаскина, задержанная после того, как было установлено, что она оставила новорожденного ребенка в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи, была арестована.

В ходе расследования, проведенного полицией по заявлению, было установлено, что ребенка бросила гражданка россии Екатерина Бурнаскина за 12 минут до того, как его нашли. Установлено, что бросившая ребенка Екатерина Бурнаскина вместе с матерью Еленой Бурнаскиной быстро направилась к паспортным стойкам и завершила процедуру выезда из страны. Екатерину Бурнаскину и ее мать, готовившихся отправиться в Москву, задержали сотрудники отделения полиции аэропорта Антальи. Новорожденный ребенок также был доставлен в больницу после оказания первой помощи медицинскими бригадами. Мать малыша, Екатерину Бурнаскину, доставили в другую больницу и оказали помощь.

Елена Бурнаскина, которую направили в здание суда в понедельник вечером после процедур в отделении полиции, была арестована. Екатерину Бурнаскину, которую было доставлено в полицию после лечения в больнице, арестовала дежурная судья, к которой ее направили вчера вечером.