logo

BTC/USD

68051.96

ETH/USD

2633.63

LTC/USD

70.78

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Россиянка оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи
commentss НОВОСТИ Все новости

Россиянка оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи

Женщина собиралась улететь в Москву вместе с матерью

сегодня, 17:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Двое россиянок задержаны после инцидента с обнаруженным в туалете аэропорта Антальи младенцем. Об этом сообщает портал "Коментарии" со ссылкой на сообщение агентства DHA.

Россиянка оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи

Екатерина Бурнаскина. Фото: DHA

Турецкие СМИ ранее сообщали, что уборщик обнаружил в туалете аэропорта новорожденного ребенка. Вскоре полиция задержала, предположительно, мать ребенка и еще одну гражданку россии, которые шли на паспортный контроль и якобы собирались вылететь в Москву.

Так, 28-летняя россиянка Екатерина Бурнаскина, задержанная после того, как было установлено, что она оставила новорожденного ребенка в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи, была арестована.

В ходе расследования, проведенного полицией по заявлению, было установлено, что ребенка бросила гражданка россии Екатерина Бурнаскина за 12 минут до того, как его нашли. Установлено, что бросившая ребенка Екатерина Бурнаскина вместе с матерью Еленой Бурнаскиной быстро направилась к паспортным стойкам и завершила процедуру выезда из страны. Екатерину Бурнаскину и ее мать, готовившихся отправиться в Москву, задержали сотрудники отделения полиции аэропорта Антальи. Новорожденный ребенок также был доставлен в больницу после оказания первой помощи медицинскими бригадами. Мать малыша, Екатерину Бурнаскину, доставили в другую больницу и оказали помощь.

Елена Бурнаскина, которую направили в здание суда в понедельник вечером после процедур в отделении полиции, была арестована. Екатерину Бурнаскину, которую было доставлено в полицию после лечения в больнице, арестовала дежурная судья, к которой ее направили вчера вечером.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости