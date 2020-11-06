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Россиянина из списка Forbes нашли мертвым: что случилось

Бизнесмена и техника Игоря Коропова, предположительно, нашли на дне Черного моря

сегодня, 11:41
Автор:

Владимир Лавский

Пропавшего ​​в Сочи основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова, который входил в список наиболее перспективных молодых российских предпринимателей по версии Forbes, предположительно, нашли мертвым в Черном море. Об этом рассказал один из волонтеров, занятых поисками предпринимателя. Его слова приводит издание Znak.

Россиянина из списка Forbes нашли мертвым: что случилось

Он отметил, что найденное в районе Имеретинской низменности тело отправили на опознание.

В поисково-спасательном отряде МЧС по Краснодарскому краю РИА Новости сообщили, что водолазы приостановили поиск предпринимателя. "Сейчас продолжается только визуальный поиск, водолазный приостановлен до поступления новых данных. Там сложный рельеф дна", — рассказали в пресс-службе спасательного отряда.

Как ранее сообщали "Комментарии", умерла вдова Валерия Лобановского.


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Источник: https://lenta.ru/news/2020/11/06/nashli/
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