Россиянина из списка Forbes нашли мертвым: что случилось

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Владимир Лавский
Пропавшего в Сочи основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова, который входил в список наиболее перспективных молодых российских предпринимателей по версии Forbes, предположительно, нашли мертвым в Черном море. Об этом рассказал один из волонтеров, занятых поисками предпринимателя. Его слова приводит издание Znak.
Он отметил, что найденное в районе Имеретинской низменности тело отправили на опознание.
В поисково-спасательном отряде МЧС по Краснодарскому краю РИА Новости сообщили, что водолазы приостановили поиск предпринимателя. "Сейчас продолжается только визуальный поиск, водолазный приостановлен до поступления новых данных. Там сложный рельеф дна", — рассказали в пресс-службе спасательного отряда.
Как ранее сообщали "Комментарии", умерла вдова Валерия Лобановского.
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