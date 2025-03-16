Россияне запустили «токсичную бомбу замедленного действия» на территории Украины: что обнаружили ученые

Подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области привел к созданию на ее месте токсичной бомбы замедленного действия. Дело в том, что исчезновение воды в водохранилище Каховской ГЭС высвободило десятки тысяч тонн тяжелых металлов, среди которых и ядовитые. Теперь этот яд смывается осадками, растекается, попадает в водоемы и т.д.

Каховская ГЭС

Об этом говорится в исследовании ученых немецкого университета Лейбница, сообщает портал "Комментарии". Исследователи утверждают, что влияние разрушения Каховской дамбы сравнимо с Чернобыльской катастрофой.

По данным ученых, после подрыва дамбы на дне водохранилища было оголено не менее 83 тысяч тонн тяжелых металлов. Из них 1% – это высокотоксичные элементы, такие как свинец, кадмий, никель и т.д.

Дожди уже вымывают указанные загрязняющие вещества в водоемы, что угрожает здоровью населения региона.

"Все загрязняющие вещества, которые теперь оседают на дне, накапливаются в различных водных организмах, проходят пищевую цепочку и таким образом попадают из растительности к животным и людям. Последствия сопоставимы с действием радиации", – пояснила автор исследования Александра Шумилова.

"Токсичная бомба" начала действовать сразу после подрыва россиянами ГЭС. Только вода после разрушения дамбы убила от 20 до 30% водных грызунов и весь молодняк рыбы.

В течение первой недели после трагедии ежедневно водохранилище высвобождало от 9 до 17 тысяч тонн фитопланктона. Это привело к увеличению мутности воды и потере 10 тонн макробеспозвоночных.

Ученые ожидают, что через пять лет экосистема земель осушенного водохранилища может восстановиться до 80%. Однако слово "восстановление" некорректно, потому что речь идет о создании новой экологической системы.

"Это не восстановление, лучше подойдет слово "перезагрузка". Это значит, что там все начнет развиваться своим путем, но не обязательно вернется к начальным условиям", — отметила Александра Шумилова.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что разлив российского мазута в Черном море не угрожает Одесской области. Об этом 9 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. В то же время, в российских территориальных водах и у побережья временно оккупированного Крыма экологическая катастрофа продолжается.